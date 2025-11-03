Nie wróciła do domu po lekcjach. Trwają poszukiwania 16-letniej Martyny!

Komisariat Policji Bydgoszcz Błonie prowadzi działania poszukiwawcze w związku z zaginięciem 16-letniej Martyny Kowalskiej. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, dziewczyna ostatni raz była widziana w piątek, 31 października 2025 roku, około godziny 15:30, kiedy wychodziła ze szkoły znajdującej się przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Bydgoszczy. Od tego momentu nie nawiązała kontaktu z rodziną i nie powróciła do miejsca zamieszkania.

Zaginiona ma 165 cm wzrostu i krępą budowę ciała, waży około 80 kg. Ma rude włosy sięgające za ramiona oraz piwne oczy. Jej uszy i nos są o zwykłym kształcie, uzębienie pełne. Nastolatka nosi okulary korekcyjne.

W dniu zaginięcia Martyna Kowalska ubrana była w kurtkę w podłużne pasy koloru niebiesko-czarno-białego, czarne spodnie materiałowe oraz biało-żółte buty marki Nike. Miała przy sobie czarny plecak marki Reebok. Jak informuje policja, dziewczyna posiada telefon komórkowy, jednak urządzenie jest wyłączone, co utrudnia ustalenie jej aktualnego miejsca pobytu.

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które mogły widzieć Martynę po jej wyjściu ze szkoły lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, o niezwłoczny kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Błonie. Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerem 47 751 13 59 lub na numer alarmowy 112.

Każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może okazać się pomocna w odnalezieniu zaginionej 16-latki. Policja apeluje o czujność i współpracę wszystkich osób, które mogłyby przyczynić się do ustalenia, gdzie obecnie przebywa Martyna Kowalska.