Dla jednych wizjoner, pasjonat, dla innych doskonały menedżer, a tak naprawdę chirurg, który w latach 1996-2014 efektywnie zarządzał bydgoskim Centrum Onkologii.

- Od początku pozostawał wierny swoim przekonaniom i intuicji, która przez lata kierowania ośrodkiem go nie zawiodła. W swojej strategii działania konsekwentnie kierował się zasadą "Jesteśmy dla Ciebie", koncentrując swoją uwagę na potrzebach pacjenta. Jego innowacyjne podejście do choroby nowotworowej przejawiało się zarówno w działaniach na profilaktykę, jak również na technikach diagnozowania i leczenia nowotworu. Wzorując się na modelu ośrodków amerykańskich, stworzył w Bydgoszczy placówkę kompleksowego leczenia chorób nowotworowych - czytamy na stronie Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Stawiał przede wszystkim na innowacje, nie bojąc się ryzyka. Jako pierwszy w 2003 roku uruchomił w Polsce pracownię Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Komputerowej z laboratorium produkcji radiofarmaceutyków, a 10 lat później ponownie, jako pionier podjął decyzję o uruchomieniu w Zakładzie Medycyny Nuklearnej najnowocześniejszej i pierwszej w Polsce hybrydy PET/MR.

Utworzył Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia, wychodząc na przeciw oczekiwaniom pacjentów, którzy chcieli korzystać z programów profilaktycznych, aby ułatwić dostęp do specjalistów onkologów, dyrektor Pawłowicz rozszerzył działalność bydgoskiego ośrodka o filię Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku.

Jego wizja działania koncentrowała się na realizacji postawionego sobie założenia, że to pacjent ma być w centrum uwagi. To właśnie z myślą o pacjencie dążył do realizacji projektu budowy Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu. Nowoczesny obiekt stał się miejscem nie tylko rehabilitacji pacjentów obciążonych chorobą nowotworową, ale również miejscem treningów niepełnosprawnych sportowców.

Jego nowatorskie działania docenił również Prezydent Miasta Bydgoszczy wręczając mu w 2007 roku "Laur Andrzeja Szwalbego", zaś mieszkańcy Bydgoszczy wybrali dr n. med. Zbigniewa Pawłowicza na Bydgoszczanina Roku 2013.

