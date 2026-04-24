Poruszające słowa po śmierci Łukasza Litewki. „Twoje dobro zostanie wśród nas na zawsze”.

Do tragicznego wypadku doszło na ulicy Kazimierzowskiej, między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Według wstępnych ustaleń 57-letni kierowca mitsubishi najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą. Zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym rowerzystą - posłem Łukaszem Litewką.

Ratownicy medyczni natychmiast podjęli reanimację 36-latka. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Siła uderzenia była ogromna, a oględziny miejsca zdarzenia trwały wiele godzin. Droga w tym czasie była całkowicie zamknięta. Kierowca samochodu został zatrzymany. Badania nie wykazały obecności alkoholu, jednak pobrano od niego krew do dalszych analiz. Śledczy badają wszystkie możliwe scenariusze, w tym nagłe zasłabnięcie.

Organizacje z Kujaw i Pomorza żegnają Łukasza Litewkę. Wyjątkowe pożegnanie

Śmierć młodego posła wywołała falę poruszenia. W mediach społecznościowych pojawiają się liczne wpisy organizacji, znajomych i osób, którym pomagał.

Lewica Bydgoszcz napisała:

"Nie ma słów, które wyrażą żal i ból, z jakim przyjmujemy dziś wiadomość o tragicznej śmierci naszego Przyjaciela, posła Łukasz Litewka.

Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny.

Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód.

Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo. Łączymy się w ogromnym bólu z Twoją rodziną oraz wszystkimi Bliskimi. Jesteśmy z Wami w tym niewyobrażalnie trudnym czasie."

Głos zabrały także organizacje działające na rzecz zwierząt, którym poseł od lat pomagał. Stowarzyszenie Mogilno Dla Zwierząt napisało krótko: "To wielka strata"

Fundacja "Cztery Łapy" z Torunia podkreśliła:

"Nie żyje Łukasz Litewka, Wielki Przyjaciel Zwierząt

Dziękujemy za bycie głosem tych, którzy sami o pomoc prosić nie mogą

Za każdą udostępnioną historię, za wsparcie w trudnych chwilach i za serce oddane zwierzakom.

Pokazałeś, że polityka może mieć ludzką (i psią!) twarz, że empatia jest najsilniejszym narzędziem zmiany świata.

To nie jest zwykłe 'do widzenia',, to nie pożegnanie, to wielkie „DO ZOBACZENIA”!

Twoje dobro zostanie wśród nas na zawsze."

Z kolei OTOZ Animals o. Kujawsko-Pomorski napisał: "Olbrzymia, niepojęta strata dla świata ludzi i zwierząt"

Poruszający wpis opublikowała również Kociarnia ArbuZa w Bydgoszczy:

"Dzisiaj w wypadku zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka.

Człowiek, któremu ZALEŻAŁO.

Wiele dobra dla ludzi i dla zwierząt było jego dziełem.

Wielka szkoda, że zginął. Dobrzy ludzie nie powinni odchodzić tak wcześnie."

Łukasz Litewka był znany nie tylko jako polityk, ale przede wszystkim jako człowiek zaangażowany w pomoc innym - zarówno ludziom, jak i zwierzętom. Jego śmierć pozostawiła ogromną pustkę, którą trudno będzie wypełnić...