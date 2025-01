Nowy krąg Opery Nova rośnie w oczach. Zaglądamy na plac budowy

Co kupić na Dzień Babci i Dziadka 2025? Te prezenty chwytają za serce!

Prace budowlane przy rozbudowie Opery Nova rozpoczęły się z początkiem 2023 roku. Obecnie wykonywany jest ostatni etap prac konstrukcyjnych. Wznoszone są żelbetowe ściany i słupy kondygnacji +2. Pomieści ona między innymi salę kinową dla 205 widzów, hol kina, toalety, pomieszczenia techniczne i biurowe. W najwyższej części budynku zaprojektowano natomiast wyjście na taras widokowy, pustkę nad salą kinową i kabiny operatorskie oraz kabiny dla tłumaczy.

Wcześniej powstała konstrukcja dwupoziomowego podziemnego parkingu od strony ul. Karmelickiej. Widzowie korzystający z parkingu podziemnego będą mieli możliwość bezpośredniego dotarcia podziemnym przejściem do holu wejściowego Opery w I kręgu oraz przejściem do sali kameralnej w IV kręgu Opery. Obecnie rozpoczęły się też pierwsze prace związane z budową dojazdu do obiektu i przebudową ul. Karmelickiej.

Za realizację prac budowlanych przy IV kręgu odpowiada firma Budimex. Prace budowlane pochłoną ponad 116 mln zł. Budowa zajmie jeszcze około roku. Rozpoczęcie prac poprzedziły rozległe badania archeologiczne.

IV krąg Opery pomieści między innymi :

salę prób scenicznych z wielofunkcyjnym rozwiązaniem widowni, sceny, orkiestronu, zapadni i innych elementów związanych z technologią sali; maksymalna liczba widzów – 485 osób;

przestrzeń wielofunkcyjną stanowiącą poszerzenie foyer budynku Głównego Opery

przestrzeń wystawienniczą i innych działań artystycznych;

salę kinową o bardzo wysokich parametrach obrazu i dźwięku; maksymalna liczba widzów – 205 osoby;

powierzchnie dopełniające o funkcji gastronomicznej, technicznej i zaplecza, w tym także taras widokowy od strony rzeki z widokiem na katedrę i Wyspę Młyńską.

