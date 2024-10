Ogromny smutek wśród wiernych. Nie żyje ks. prałat Henryk Lesner

Ks. prałat Henryk Lesner urodził się 15 kwietnia 1949 roku w Wejherowie. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1984 roku w Pelplinie.

Jego długoletnia posługa w Diecezji Bydgoskiej i poświęcenie parafii św. Bartłomieja Apostoła w Sępólnie Krajeńskim na trwałe zapisały go w pamięci wiernych. Jak dowiedział dowiedziała się Telewizja Polska w Bydgoszczy, od 2004 roku do emerytury w 2024 roku ks. prałat Lesner kierował wspólnotą w Sępólnie, pełniąc funkcję proboszcza. W tym czasie nie tylko prowadził duchową opiekę nad parafianami, ale również angażował się w liczne inicjatywy społeczne i kulturalne, które integrowały społeczność lokalną.

Zobacz: Nie żyje bydgoski ksiądz egzorcysta. Zajmował się najcięższymi przypadkami

Dokładnie 25 sierpnia 2024 roku parafianie żegnali go, gdy ten odchodził na emeryturę. "Będę o Was pamiętał do końca mojego życia, bo 20 lat to się tak łatwo nie wykreśli z życia" - mówił do wiernych z ambony.

Wierni opłakują księdza. "Był wspaniałym człowiekiem"

Informacja o śmierci duchownego wstrząsnęła mieszkańcami Sępólna Krajeńskiego. Jeszcze nie tak dawno go tak ciepło żegnali. Wtedy nikt nie przypuszczał, że to ich ostatnie spotkanie...

- Był wspaniałym człowiekiem, oddanym naszym lokalnym sprawom. Zawsze biło od niego dobro. To ogromna strata dla nas wszystkich - mówi nam jedna z parafianek.

Rolnicy. Podlasie. Prawosławny ksiądz w Plutyczach. "Chatę poświecił, nas poświęcił" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.