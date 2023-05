i Autor: GettyImages Pensje medyków mocno w górę od 1 lipca. Lekarze dostaną prawie 1000 zł podwyżki

O krok od tragedii!

Pacjent wyjął broń z szuflady i zaczął celować w ratownika! Sceny grozy w Bydgoszczy

Prawdziwe chwile grozy przeżył bydgoski ratownik medyczny, do którego jeden z pacjentów celował z broni. Na szczęście agresora szybko udało się powstrzymać, jednak do tragedii niewiele brakowało. Niestety, jak przekazuje Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, to nie pierwszy taki przypadek w mieście.