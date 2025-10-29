Szaleńcy na hulajnogach w Bydgoszczy! Wszystko się nagrało

Rankiem 19 października 2025 roku zachowanie trzech młodych mężczyzn zwróciło uwagę pracowników Straży Miejskiej obsługujących miejski monitoring. Około godziny 5:47 wszyscy wsiedli na hulajnogę na ulicy Mostowej w Bydgoszczy i ruszyli w kierunku mostu Sulimy-Kamińskiego. Daleko nie zajechali – postanowili zmieniać się na hulajnodze, co pozwoliło im dotrzeć na ulicę Gdańską. Jak zauważyli funkcjonariusze monitoringu, ich poczynania dalekie były od bezpiecznych, a film z monitoringu jasno pokazywał niebezpieczne i nieodpowiedzialne zachowanie.

Dalsze wybryki młodych mężczyzn obejmowały wysypanie ubrań na torowisko w rejonie Placu Wolności oraz wypchnięcie kontenera na śmieci na ulicy Krasińskiego. Informacja trafiła natychmiast do dyżurnego bydgoskiej komendy miejskiej, który skierował w to miejsce patrol.

Chwilę później policjanci zastali trzech mężczyzn w wieku 19, 19 i 21 lat i wylegitymowali ich. Zapytani o sytuację, przyznali jedynie, że przestawili pojemnik na śmieci, a co do jazdy hulajnogą i rozrzucania ubrań – twierdzili, że nie mieli z tym nic wspólnego. Funkcjonariusze zauważyli jednak wyraźną woń alkoholu od wszystkich trzech i postanowili sprawdzić stan trzeźwości.

Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia policjantów. Jeden z 19-latków miał 1,3 promila, jego rówieśnik – 1,4 promila, a 21-letni kolega 2,2 promila alkoholu w organizmie.

W związku z tym sporządzono dokumentację do skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Mężczyźni otrzymali wezwania do stawiennictwa w komisariacie, odpowiadając za kierowanie hulajnogą pod wpływem alkoholu (dwóch z nich), przewożenie pasażerów na elektrycznym jednośladzie, zaśmiecanie oraz używanie wulgaryzmów w miejscu publicznym.

W czwartek 23 października 2025 roku wszyscy trzej stawili się na bydgoskim Śródmieściu. Przyznali się do wszystkich zarzucanych czynów, w konsekwencji czego zostali ukarani wysokimi mandatami karnymi: 3000 złotych i 2600 złotych dla 19-latków oraz 500 złotych dla 21-latka.

Jak podkreśla kom. Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskiej policji: „Działania monitoringu miejskiego i szybka reakcja policji pozwoliły na szybkie namierzenie sprawców oraz zapobiegły ewentualnym poważnym konsekwencjom w ruchu drogowym. To przykład, że odpowiedzialność w przestrzeni publicznej nie może być ignorowana, a nietrzeźwa jazda na hulajnodze jest traktowana poważnie przez służby.”