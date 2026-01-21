Porwali 19-latka, bili go i wieźli w bagażniku. Policja zatrzymała sprawców kilka godzin po dramacie

Do przestępstwa doszło po zgłoszeniu, jakie wpłynęło do bydgoskiej policji. Jak ustalili funkcjonariusze, czworo mieszkańców Grudziądza w wieku od 21 do 24 lat poruszało się oplem, którym zajechali drogę 19-letniemu bydgoszczaninowi. Następnie napastnicy wysiedli z auta, przewrócili mężczyznę, zaczęli go bić i kopać, po czym siłą wciągnęli do bagażnika samochodu.

Sprawcy wywieźli pokrzywdzonego do jednego z budynków w Grudziądzu, gdzie przez wiele godzin był przetrzymywany i brutalnie bity – informuje sierż. szt. Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Jak wynika z ustaleń śledczych, 19-latek był wielokrotnie kopany i uderzany, między innymi pałką teleskopową. Oprawcy próbowali w ten sposób zmusić go do spłaty długu, który w rzeczywistości miał należeć do jego znajomego. Obawiając się dalszej przemocy, młody mężczyzna obiecał przekazać agresorom wartościowy laptop znajdujący się w jego mieszkaniu.

Napastnicy przywieźli go więc z powrotem do Bydgoszczy. Gdy tylko 19-latek wszedł do mieszkania, opowiedział ojcu, co go spotkało. Ten natychmiast powiadomił policję.

Intensywna praca śródmiejskich kryminalnych, przy wsparciu policjantów z wydziału narkotykowego i zespołu do spraw pseudokibiców, bardzo szybko naprowadziła funkcjonariuszy na trop sprawców – przekazuje policja.

Do zatrzymania podejrzanych włączyli się także funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy. Jeszcze tego samego dnia wszyscy trafili do policyjnego aresztu.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie grudziądzanom zarzutów pozbawienia wolności, pobicia, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz usiłowania wymuszenia rozbójniczego. Jedna z kobiet odpowie za pomocnictwo w tym procederze. Dodatkowo przy jednym ze sprawców policjanci znaleźli amfetaminę, za co usłyszy on kolejny zarzut.

Ustalono również, że wszystkie zatrzymane osoby są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z grudziądzkich klubów – dodaje sierż. szt. Jakub Skrzypek.

Decyzją sądu dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Wobec pozostałych zastosowano policyjny dozór. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.