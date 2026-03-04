Poważne oskarżenia. Służby prześwietlają komendy po tragedii strażaka

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Dawid Olszewski
2026-03-04 14:50

Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, Mogilnie i Rypinie znalazły się pod lupą służb kontrolnych. Weryfikacja procedur to pokłosie niepokojących doniesień dotyczących rzekomego mobbingu, przekraczania uprawnień, a nawet targnięcia się na własne życie przez jednego z funkcjonariuszy. Znamy pierwsze ustalenia po rozpoczęciu audytu.

strażaki

i

Autor: BŹ
Super Express Google News

Rafał Świechowicz zarządził kontrolę w regionie

O szeroko zakrojonych działaniach poinformował Rafał Świechowicz, pełniący funkcję komendanta wojewódzkiego PSP. W rozmowie z mediami potwierdził on, że procedura wyjaśniająca została już uruchomiona i swoim zasięgiem obejmuje placówki w różnych częściach regionu. Służby są obecnie na etapie gromadzenia materiału dowodowego. Weryfikacji poddawane są wszelkie sygnały docierające do centrali, przy czym istotną część zgłoszeń stanowią te o charakterze anonimowym. Każda informacja jest dokładnie analizowana pod kątem wiarygodności.

Polecany artykuł:

Autobus szkolny wjechał na tory. Chwilę później przejechał pociąg

Nowy psycholog w kujawsko-pomorskim garnizonie

Władze straży nie czekają na zakończenie kontroli z wdrażaniem rozwiązań pomocowych. Zapadła już decyzja o znacznym rozszerzeniu opieki specjalistycznej dla funkcjonariuszy. Kujawsko-pomorski garnizon PSP planuje zatrudnienie drugiego psychologa, co ma zapewnić strażakom znacznie lepszy i szybszy dostęp do niezbędnego wsparcia w trudnych sytuacjach zawodowych.

Kiedy poznamy wyniki kontroli w PSP?

Audyt w wytypowanych jednostkach straży pożarnej ma potrwać do końca marca. Dopiero w kwietniu opinia publiczna pozna szczegółowy raport oraz ewentualne decyzje personalne. Kierownictwo formacji stawia sprawę jasno: w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości winni poniosą surowe konsekwencje służbowe.

Danuta B. opowiada o chorobie i śmierci synów
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki