Poważne oskarżenia. Służby prześwietlają komendy po tragedii strażaka

Rafał Świechowicz zarządził kontrolę w regionie

O szeroko zakrojonych działaniach poinformował Rafał Świechowicz, pełniący funkcję komendanta wojewódzkiego PSP. W rozmowie z mediami potwierdził on, że procedura wyjaśniająca została już uruchomiona i swoim zasięgiem obejmuje placówki w różnych częściach regionu. Służby są obecnie na etapie gromadzenia materiału dowodowego. Weryfikacji poddawane są wszelkie sygnały docierające do centrali, przy czym istotną część zgłoszeń stanowią te o charakterze anonimowym. Każda informacja jest dokładnie analizowana pod kątem wiarygodności.

Nowy psycholog w kujawsko-pomorskim garnizonie

Władze straży nie czekają na zakończenie kontroli z wdrażaniem rozwiązań pomocowych. Zapadła już decyzja o znacznym rozszerzeniu opieki specjalistycznej dla funkcjonariuszy. Kujawsko-pomorski garnizon PSP planuje zatrudnienie drugiego psychologa, co ma zapewnić strażakom znacznie lepszy i szybszy dostęp do niezbędnego wsparcia w trudnych sytuacjach zawodowych.

Kiedy poznamy wyniki kontroli w PSP?

Audyt w wytypowanych jednostkach straży pożarnej ma potrwać do końca marca. Dopiero w kwietniu opinia publiczna pozna szczegółowy raport oraz ewentualne decyzje personalne. Kierownictwo formacji stawia sprawę jasno: w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości winni poniosą surowe konsekwencje służbowe.