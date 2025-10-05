Radek najpierw pobił, a potem udusił swoją ukochaną mamusię trytytką! Sceny jak z horroru

Bliscy Renaty i Radka wciąż nie mogą pogodzić się z dramatem, który rozegrał się na jednej z bydgoskich działek. Kobieta, znana w środowisku działkowców z zamiłowania do pracy na świeżym powietrzu, nie spodziewała się, że to właśnie w miejscu, które kochała, spotka ją śmierć. 23 września 2023 roku funkcjonariusze z bydgoskiego Błonia ujawnili ciało 68-latki.

Jak relacjonują śledczy, ciało kobiety było dosłownie zmasakrowane. - Liczne siniaki mogą świadczyć o szczególnym okrucieństwie mordercy i dużym ładunku emocjonalnym. Gdyby tego było mało, Renata miała na szyi zaciśniętą trytytkę. To właśnie uduszenie było przyczyną jej śmierci... – mówi jeden ze śledczych w rozmowie z mediami.

Już wkrótce po odkryciu zwłok policja zidentyfikowała sprawcę. - Wspólne działania policjantów komendy wojewódzkiej oraz miejskiej w Bydgoszczy doprowadziły do zatrzymania 45-letniego syna ofiary. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa – wyjaśnia rzecznik KWP w Bydgoszczy, cytowany przez „Super Express”.

Według nieoficjalnych informacji, powodem zbrodni mogły być pieniądze – Radek miał zabić matkę, ponieważ ta prawdopodobnie odmówiła mu finansowej pomocy. Motyw ten nie został jednak oficjalnie potwierdzony przez śledczych. - Mężczyzna nic nie mówi. Ani nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, ani im nie zaprzeczył. Siedzi i patrzy się tępym wzrokiem przed siebie – relacjonuje jeden z funkcjonariuszy.

Tragedia pozostawiła głębokie piętno w społeczności lokalnej. Sąsiedzi i znajomi Renaty wspominają kobietę jako osobę życzliwą i pełną energii, która każdego dnia spędzała czas na działce, pielęgnując swoje rośliny i pomagając innym działkowcom. - Nie możemy uwierzyć, że to jej syn mógł zrobić coś tak strasznego. Całe osiedle wciąż o tym mówi – mówią mieszkańcy.

26 września 2023 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 45-latka. Mężczyzna spędzi trzy miesiące za kratami, a w toku śledztwa grozi mu kara od 8 do 25 lat pozbawienia wolności, a w skrajnych przypadkach nawet dożywocie.

