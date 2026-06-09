Rowerzyści ruszyli z Bydgoszczy do Lubostronia. Kolejne kilometry dla Rowerowej Stolicy Polski

Od początku czerwca trwa 8. edycja Rowerowej Stolicy Polski – największej rowerowej rywalizacji samorządów w kraju. W tym roku do zabawy zgłosiła się rekordowa liczba 250 miast i gmin, a organizatorem przedsięwzięcia ponownie jest Bydgoszcz.

W sobotę, 6 czerwca, odbył się pierwszy w tym roku rajd RSP poza miastem. Uczestnicy spotkali się o godzinie 10 na Starym Rynku, skąd wspólnie wyruszyli do Lubostronia. Trasa liczyła około 43 kilometrów i prowadziła przez malownicze tereny regionu.

Na mecie rowerzyści mogli zwiedzić pałac w Lubostroniu – jedną z najcenniejszych rezydencji klasycystycznych w województwie kujawsko-pomorskim. Organizatorzy zachęcali również, by w drodze powrotnej odwiedzić Łabiszyn, gdzie odbywały się Łabiszyńskie Spotkania z Historią z pokazami rekonstrukcyjnymi i inscenizacjami bitew.

Rajd do Lubostronia był kolejnym wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej rywalizacji. Wcześniej rowerzyści wspólnie kręcili kilometry podczas nocnego przejazdu inaugurującego Rowerową Stolicę Polski oraz rajdu z Bydgoszczy do Torunia organizowanego przez Bydgoską Masę Krytyczną.

To jednak nie koniec rowerowych atrakcji. Do końca czerwca w każdą sobotę ze Starego Rynku będą startować kolejne rajdy. Miłośnicy dwóch kółek odwiedzą jeszcze m.in. Zławieś Wielką, Nakło nad Notecią i Wierzchucice, zdobywając kolejne kilometry dla Bydgoszczy w walce o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.