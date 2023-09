Różańce w rękach, modlitwa wykrzykiwana na ulicach. Wojownicy Maryi opanowali miasto

A to numer!

Wojownicy Maryi przeszli ulicami Bydgoszczy

W sobotę, 2 września, ulicami Bydgoszczy przeszedł kolejny marsz tzw. "Wojowników Maryi". Jak przekazuje "Wyborcza", grupa kilkudziesięciu mężczyzn spędziła kilka godzin na modlitwie. Podobne spotkanie odbyło się na początku 2023 roku, jednak wtedy frekwencja była znacznie wyższa. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Biskup Krzysztof Włodarczyk także należy do ruchu. 11 czerwca w Górce Klasztornej został pasowany na Wojownika Maryi jako pierwszy z biskupów. W sobotę (2 września) pasowany był także drugi - biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej ks. bp Ireneusz Pękalski.

Wojownicy Maryi to wspólnota, która powstała podczas otwartych spotkań dla mężczyzn. W bazylice modlili się mieszkańcy z Polski, jak i ci mieszkający w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Szwecji. Francji, Austrii i Niemiec. – Im bliżej jesteśmy Boga, tym mocniej uderza w nas zło. Różaniec motywuje do tego, by wciąż od siebie wymagać, pracować nad sobą poprzez formację – mówił Ryszard Sudół, wicelider Wojowników Maryi grupy Warszawa-Siekierki.

Założyciel Wojowników Maryi, ks. Dominik Chmielewski, pochodzący z Bydgoszczy salezjanin, w marcu 2023 roku został odwołany z funkcji moderatora ruchu. Nieformalnie jednak ciągle pozostaje liderem Wojowników Maryi.

