Spacer po Rynku w Starym Fordonie. Śladami historii, trzech kultur i niezwykłej przemiany

Choć od 1973 roku Stary Fordon jest częścią Bydgoszczy, zachował swój niepowtarzalny, niemal miasteczkowy charakter. Przyłączenie do miasta nastąpiło, gdy liczył ok. 8,5 tys. mieszkańców, a dziś to miejsce przyciąga historią, zabytkami i wyjątkową atmosferą.

Serce Starego Fordonu stanowi Rynek – nie tylko centralny punkt dzielnicy, ale i prawdziwe świadectwo wielokulturowej przeszłości. To tu można podziwiać zabytkowe kamienice, zrewitalizowane w latach 2021–2023, a także nowoczesną fontannę multimedialną, która stała się wizytówką placu. Nawet kamienice, które z pozoru wyglądają skromnie, kryją ciekawe detale architektoniczne, przypominające o bogatej historii tej części Bydgoszczy.

Na południowo-wschodniej pierzei rynku uwagę przykuwa monumentalny kompleks Zakładu Karnego, którego początki sięgają końca XVIII wieku. Najstarszy budynek, dawniej pruska komora celna, powstał w latach 1780–1783. W XIX wieku obiekt pełnił funkcję więzienia dla kobiet, a od 1984 roku mieści zakład karny dla mężczyzn. Na murach więzienia pojawiły się historyczne murale, które nawiązują do przeszłości i przypominają o znaczeniu tego miejsca.

Spacerując po Starym Fordonie, nie sposób pominąć najważniejszych zabytków dzielnicy: klasycystycznej synagogi z końca XVIII wieku, neogotyckiego kościoła pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty z lat 1878–1879 oraz neobarokowego kościoła pw. św. Mikołaja z lat 1927–1928, zaprojektowanego przez Stefana Cybichowskiego. Te obiekty tworzą wyjątkowy krajobraz miejsca, w którym przez wieki współistniały trzy kultury – polska, niemiecka i żydowska.

Rewitalizacja zmieniła także nabrzeże Wisły. Powstała nowoczesna przystań rzeczna, tereny rekreacyjne, place zabaw, sportowe boiska oraz kilkusetmetrowy bulwar z trasą przyrodniczą. To największa inwestycja w Bydgoszczy ostatnich lat, która ożywiła przestrzeń i uczyniła z Fordonu atrakcyjne miejsce wypoczynku dla mieszkańców i turystów.

Spacer po Rynku w Starym Fordonie to podróż w czasie – od historii, przez ślady dawnej świetności, po współczesne oblicze miejsca, które wciąż zachwyca swoim klimatem i niezwykłą opowieścią.