Cztery miesiące od pogrzebu Soni Szklanowskiej. Widok grobu wystarczy za tysiąc słów

Sonia Szklanowska zmarła 17 maja. Miała zaledwie 25 lat. Była kojarzona m.in. z występu w "Hotelu Paradise", programie, który śledzą tysiące widzów w całym kraju.

24 maja odbyły się uroczystości pogrzebowe Soni Szklanowskiej. Spoczęła w rodzinnym Świekatowie. Do dziś ktoś dba o miejsce spoczynku młodej kobiety.

Jak teraz wygląda grób Soni Szklanowskiej? Aniołki i misie wyciskają ostatnie łzy.

Świekatowo: Grób Soni Szklanowskiej cztery miesiące od pogrzebu

- Nie ta kolejność, nie ten czas. Pękło nam serce. Pozostała pustka. Soniu, wróć - powiedziała na pogrzebie Soni Szklanowskiej mama 25-latki. Kobieta zmarła w wyjątkowo tragicznych okolicznościach, a jej przyjaciele ujawnili, że zmagała się wcześniej z depresją. Tragiczna śmierć uczestniczki "Hotelu Paradise" pokazuje, z jak podstępną i okrutną chorobą zmaga się wielu ludzi.

W sieci pojawiło się zdjęcie grobu Soni Szklanowskiej. Jak wygląda miejsce spoczynku w drugiej połowie września? Wszystko widać na poruszających zdjęciach. Aniołki i misie wyraźnie strzegą tego miejsca.

Bez czarnych strojów, za to z białymi różami - tak wyglądali żałobnicy na przejmującej uroczystości pogrzebowej. Świekatowo z pewnością nigdy nie zapomni o młodej influencerce. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia. Przypominamy, że walczący z depresją powinni korzystać ze wsparcia!

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?