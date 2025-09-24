Cztery miesiące od pogrzebu Soni Szklanowskiej. Widok grobu wystarczy za tysiąc słów

2025-09-24 3:55

Sonia Szklanowska została pochowana na cmentarzu w Świekatowie (województwo kujawsko-pomorskie). Minęły cztery miesiące od pogrzebu gwiazdy "Hotelu Paradise". Zobaczyliśmy, jak wygląda grób młodej kobiety. Dwa szczegóły od razu zwracają na siebie uwagę. Nie sposób przejść obok nich obojętnie.

Tak wyglądał pogrzeb Soni Szklanowskiej.
  • Sonia Szklanowska zmarła 17 maja. Miała zaledwie 25 lat. Była kojarzona m.in. z występu w "Hotelu Paradise", programie, który śledzą tysiące widzów w całym kraju.
  • 24 maja odbyły się uroczystości pogrzebowe Soni Szklanowskiej. Spoczęła w rodzinnym Świekatowie. Do dziś ktoś dba o miejsce spoczynku młodej kobiety.
  • Jak teraz wygląda grób Soni Szklanowskiej? Aniołki i misie wyciskają ostatnie łzy.

Świekatowo: Grób Soni Szklanowskiej cztery miesiące od pogrzebu

- Nie ta kolejność, nie ten czas. Pękło nam serce. Pozostała pustka. Soniu, wróć - powiedziała na pogrzebie Soni Szklanowskiej mama 25-latki. Kobieta zmarła w wyjątkowo tragicznych okolicznościach, a jej przyjaciele ujawnili, że zmagała się wcześniej z depresją. Tragiczna śmierć uczestniczki "Hotelu Paradise" pokazuje, z jak podstępną i okrutną chorobą zmaga się wielu ludzi.

W sieci pojawiło się zdjęcie grobu Soni Szklanowskiej. Jak wygląda miejsce spoczynku w drugiej połowie września? Wszystko widać na poruszających zdjęciach. Aniołki i misie wyraźnie strzegą tego miejsca.

Bez czarnych strojów, za to z białymi różami - tak wyglądali żałobnicy na przejmującej uroczystości pogrzebowej. Świekatowo z pewnością nigdy nie zapomni o młodej influencerce. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia. Przypominamy, że walczący z depresją powinni korzystać ze wsparcia!

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl
