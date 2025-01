Wzruszające słowa

Szkoła pożegnała 18-letniego Kamila, który zginął w wypadku. "Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej"

Kamil żył zaledwie 18 lat, zanim tragicznie zginął w wypadku samochodowym w Świeciu. Każdego dnia w Polsce dochodzi do podobnych dramatów, a liczba ofiar wypadków drogowych wciąż pozostaje zatrważająco wysoka. Matka Kamila, pogrążona w rozpaczy po stracie ukochanego syna, wyraziła swój ból w poruszającym liście do Boga. Głos w sprawie śmierci chłopaka zabrała także dyrekcja szkoły, do której chodził.