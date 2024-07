i Autor: AGO zdjęcie ilustracyjne

dramat!

Tajemnicza śmierć młodego obcokrajowca w Bydgoszczy! Przyjechał tu na studia

ago 11:39 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wracamy do śmierci młodego mężczyzny w Bydgoszczy. Przypomnijmy - 12 lipca z Brdy wydobyto jego zwłoki. W sprawie wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi. Bydgoska prokuratura wszczęła śledztwo i bada okoliczności śmierci. - Na razie nie wiemy, co się wydarzyło. Kilka dni wcześniej dzwonił do mamy - mówią dziennikarzom "Gazety Wyborczej" nieoficjalnie policjanci.