Tajemnicze zniknięcie 67-latka z Bydgoszczy. Wyszedł z domu i zniknął bez śladu

Trwają poszukiwania 67-latka z Bydgoszczy. Policja zwraca uwagę na jego charakterystyczny chód

Komisariat Policji Bydgoszcz Śródmieście poszukuje 67-letniego Andrzeja Orłowskiego, który ostatni raz widziany był w czwartek, 31 października 2024 r. około godziny 12:00 jak wychodził ze swojego mieszkania przy ul. Sułkowskiego i do chwili obecnej brak z nim kontaktu.

Rysopis:

wzrost 175 cm,

szczupłej budowy ciała,

oczy piwne,

brak uzębienia,

nos normalny,

posiada bliznę na głowie po operacji,

chodzi o kuli rehabilitacyjnej, bez niej porusza się chwiejnym krokiem.

W chwili zaginięcia poszukiwany ubrany był w czarną kurtkę za pas, granatowe spodnie jeans, czarną czapkę z dzianiny, szalik w paski popielato czarne, czarne buty z białą podeszwą.

Osoby znające miejsce pobytu w.w. proszone są o kontakt z KP Bydgoszcz Śródmieście pod numerem telefonu 47-751-11-60 lub 112.

Wciąż trwają poszukiwania Jowity Zielińskiej

Jowita Zielińska z Lisin (woj. kujawsko-pomorskie) przepadła bez śladu ponad trzy miesiące temu. 6 lipca kobieta jak co dzień wracała po pracy w sklepie mięsnym w Rypinie do swojego domu. Część trasy 30-latka pokonywała na rowerze. Monitoring uchwycił Jowitę, gdy wjeżdża na leśną drogą w okolicach Rojewa, będąc zaledwie kilometr od miejsca zamieszkania. Kamery nie zarejestrowały jednak momentu jej wyjazdu z szosy ani tego, by na niej zawróciła. Do tej pory nie wiadomo, co stało się z 30-latką.

Więcej na ten temat piszemy tutaj: Jowita Zielińska odczytała wiadomość od kolegi?! Szokujące doniesienia w sprawie zaginionej

