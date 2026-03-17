Tajemnicze zniknięcie pana Józefa! 83-latek wyszedł z domu i nikt już go nie widział

Policja w Mogilnie poszukuje 83-letniego Józefa Sobiesiaka, który zaginął w niedzielę, 15 marca 2026 roku, około godziny 13:40.

W chwili zaginięcia mężczyzna był ubrany w ciemnozielone spodnie, brązową pikowaną kurtkę i czarne buty.

Józef Sobiesiak ma bliznę pod prawym okiem oraz zniekształcony opuszek palca wskazującego prawej ręki.

Policja prosi o kontakt pod numerem 112 lub 47 7527 200 w przypadku posiadania informacji o miejscu pobytu zaginionego

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie prowadzą poszukiwania zaginionego 83-latka. Mężczyzna opuścił swoje miejsce zamieszkania w niedzielę (15.03.2026) około godziny 13:40 i od tamtej chwili nie wrócił ani nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

W chwili zaginięcia Józef Sobiesiak ubrany był w ciemnozielone spodnie, brązową pikowaną kurtkę oraz czarne buty. Policja przekazała również informacje o znakach szczególnych mężczyzny – posiada bliznę pod prawym okiem oraz zniekształcony opuszek palca wskazującego prawej ręki.

Jak informują mundurowi, zaginiony jest osobą zdolną do samodzielnej egzystencji, jednak ze względu na jego wiek każda godzina ma znaczenie.

Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny, o pilny kontakt. Informacje można przekazywać pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie pod numerem 47 7527 200.