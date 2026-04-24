Tajemnicze zniknięcie Tomasza. Nie daj znaku życia od kilkunastu dni

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świeciu wciąż poszukują Tomasza Jędrzejewskiego, 50‑letniego mieszkańca Kawęcina, który ostatni raz był widziany 10 kwietnia 2026 roku. Od tamtej pory nie wrócił do domu ani nie skontaktował się z rodziną.

Jak podaje policja, poszukiwania trwają już kilkanaście dni i na razie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Mundurowi podkreślają jednak, że działania będą kontynuowane tak długo, jak będzie to konieczne. Wciąż liczą na to, że mężczyzna zostanie odnaleziony cały i zdrowy.

Zaginiony ma 190 cm wzrostu, jest tęgiej budowy ciała, ma krótkie, jasne włosy. W dniu zaginięcia ubrany był w czerwoną kurtkę, jeansy oraz ciemne buty sportowe.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć Tomasza Jędrzejewskiego lub posiadają jakiekolwiek informacje o jego aktualnym miejscu pobytu. Każdy, nawet najdrobniejszy sygnał, może okazać się kluczowy.

Kontakt z policją: 112, 47 7525 200. Funkcjonariusze proszą o czujność i podkreślają, że w podobnych sprawach czas ma ogromne znaczenie.