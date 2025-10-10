Tak spektakularnego budynku nie ma w całej Polsce! Nowa Akademia Muzyczna w Bydgoszczy zachwyca

Za projekt odpowiada pracownia plus3 Architekci, a generalnym wykonawcą był Unibep. – „Nowy dom Akademii Muzycznej jest efektem ponad dziesięciu lat pracy, wspólnych wyzwań i zaangażowania całego zespołu plus3-architekci. Wszystko zagrało – i to dosłownie – w projekcie, który nie ma swojego odpowiednika w Polsce. Dziś rozpoczyna się nowy etap: dialog między architekturą, muzyką i ich odbiorcami” – mówiła Katarzyna Głażewska, architektka i współwłaścicielka pracowni.

Jak podaje portal Architektura, kampus oferuje cztery sale koncertowe, liczne sale dydaktyczne, akademik oraz strefy relaksu i sportu. Wszystko zostało zaprojektowane z myślą o najwyższym komforcie studentów i użytkowników – od komfortowych stref wypoczynkowych na każdej kondygnacji po wewnętrzne dziedzińce i sale gimnastyczne. Otoczenie kampusu, w tym staw, alejki spacerowe, ławki i leżaki, sprzyja odpoczynkowi i rekreacji, a przestrzeń jest dostępna nie tylko dla społeczności akademickiej, ale także mieszkańców miasta.

Obiekt jest w większości samowystarczalny energetycznie – zastosowano panele fotowoltaiczne, magazyn energii o mocy 0,5 MW oraz 104 gruntowe pompy ciepła. Wentylacja jest w pełni mechaniczna z rekuperacją, a klimatyzacja ograniczona do pomieszczeń generujących nadmiar ciepła. W budynku zastosowano także ekologiczne rozwiązania przyjazne przyrodzie – szklana elewacja jest przyjazna dla ptaków dzięki specjalnej siatce kropek.

Najważniejszym elementem kampusu jest jednak akustyka. Sale koncertowe zaprojektowano w systemie „box in box”, z elastycznymi połączeniami ścian, sufitów i podłóg, co zapewnia izolację akustyczną. Pod widowniami znajdują się komory rozprężne, które dostarczają świeże powietrze bez zakłócania koncertu.

Nowa Akademia Muzyczna to miejsce, gdzie architektura spotyka się z muzyką, a nowoczesne rozwiązania technologiczne idą w parze z komfortem i estetyką. To przestrzeń, która przyciąga wzrok i inspiruje do twórczej pracy – zarówno studentów, jak i mieszkańców Bydgoszczy.