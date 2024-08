Takie zachowanie może uratować niejedno życie! Strażacy wciąż o to apelują

Tworzenie tzw. korytarza życia to obowiązek każdego kierowcy. Wprowadzony został do ustawy Prawo o ruchu drogowym pod koniec grudnia 2019 r. Niestety wciąż zdarzają się sytuacje, w których kierowcy kompletnie gubią się podczas takich sytuacji na drodze i nie wiedzą, jak się zachować. Przypominamy, że poruszający się lewym pasem, kierowcy powinni zjechać maksymalnie do lewej krawędzi pasa, a ci z prawej strony - do krawędzi prawej. Nie wydaje się to zbytnio skomplikowane, jednak nagranie strażaków z OSP Dobrcz pokazuje zupełnie coś innego...

Zobacz: Bydgoszcz. Nastolatkowie wspinali się na słup trakcyjny! Tragedia wisiała w powietrzu

Kierowcy niemrawo reagowali na sygnały wozu strażackiego i siedzący za jego kierownicą musiał czekać, aż zrobią swobodny przejazd. - Pamiętajmy, że każda sekunda w takich zdarzeniach jest niekiedy na wagę życia - apelowali strażacy.

Strażacy pokazują prawidłowo wykonany korytarz życia

OSP Białe Błota pokazali, jak wyglądał korytarz życia, którzy utworzyli kierowcy w niedzielę, 4 sierpnia wypadku w Lipnikach, na ekspresówce S5. Co ciekawe i godne pochwały, wszyscy zachowali się prawidłowo. - I tak to się robi! - chwalili strażacy. - Brawo kierowcy!

Bytom - Kamienica przy ulicy Pasteura zawaliła się. Straż pożarna przeszukiwała miejsce w celu ustalenia czy w miejscu katastrofy budowlanej znajdowal Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.