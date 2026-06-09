Nie znał go, a oddał mu część siebie. Wzruszająca decyzja policjanta z Nakła

Na co dzień patroluje ulice powiatu nakielskiego i dba o bezpieczeństwo mieszkańców. Tym razem jednak sierż. Karol Tarnolicki udowodnił, że pomagać można nie tylko podczas służby. Policjant z referatu patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią został dawcą szpiku kostnego dla osoby, z którą łączy go wyjątkowa zgodność genetyczna.

Historia zaczęła się w 2023 roku podczas szkolenia podstawowego w Szkole Policji w Pile. Wówczas funkcjonariusz wziął udział w akcji „Uratuj komuś życie – akcja rejestracja” i zapisał się do bazy potencjalnych dawców szpiku. Przez wiele miesięcy nic się nie działo. Aż do momentu, gdy skontaktowali się z nim przedstawiciele fundacji DKMS. Okazało się, że gdzieś na świecie znajduje się osoba, dla której właśnie on może być jedyną szansą na życie.

Policjant nie miał wątpliwości. Bez chwili wahania zgodził się przejść wszystkie niezbędne badania i procedury. Pod koniec maja doszło do pobrania szpiku kostnego, który trafi do jego „genetycznego bliźniaka”.

Postawa sierż. Karola Tarnolickiego pokazuje, że policyjne hasło „Pomagamy i chronimy” nie kończy się wraz ze zdjęciem munduru. Dzięki jego decyzji ktoś otrzymał szansę na dalsze życie i powrót do zdrowia. To również przypomnienie, jak wielką rolę odgrywają dawcy szpiku. Czasem wystarczy jedna decyzja podjęta podczas akcji rejestracyjnej, by po latach stać się dla zupełnie obcej osoby prawdziwym bohaterem.