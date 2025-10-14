Tłumy na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki! Zielone Arkady zamieniły się w literacki raj

Przez dwa dni – 10 i 11 października – na placu eventowym centrum handlowego można było poczuć prawdziwą magię słowa pisanego. W targach wzięło udział ponad 20 wydawnictw, które zaprezentowały swoje nowości, bestsellery i unikatowe publikacje. Od wczesnych godzin przedpołudniowych do późnego popołudnia między regałami z książkami przechadzali się czytelnicy, szukający idealnych tytułów na jesienne wieczory.

Nie zabrakło również spotkań autorskich, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W piątek i sobotę na scenie pojawiły się największe nazwiska polskiej literatury popularnej – Aneta Jadowska, Max Czornyj, Marcel Moss, Piotr Kościelny, Sławomir Koper czy Przemysław Piotrowski. Każde spotkanie przyciągało pełną widownię, a kolejki po autografy ciągnęły się przez całe targowe alejki.

– „Takie wydarzenia to nie tylko okazja, żeby kupić książkę, ale też spotkać autorów, których się zna z półek w księgarniach. To wspaniałe, że w Bydgoszczy literatura gromadzi tyle osób” – mówiła pani Anna, jedna z uczestniczek wydarzenia.

Na miejscu nie zabrakło również nowości wydawniczych – książki można było kupić w promocyjnych cenach, a wielu wystawców przygotowało specjalne zestawy i premierowe tytuły.

Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki udowodnił, że literatura wciąż ma ogromną moc przyciągania. Uczestnicy nie tylko opuszczali wydarzenie z torbami pełnymi książek, ale także z uśmiechem i inspiracją do dalszego czytania.