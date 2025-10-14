Tłumy na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki! Zielone Arkady zamieniły się w literacki raj

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-10-14 12:03

Miłośnicy książek z całego regionu tłumnie odwiedzili Zielone Arkady w miniony weekend, gdzie odbył się Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki 2025. Dwudniowe wydarzenie – pełne spotkań z autorami, premier książkowych i literackich emocji – przyciągnęło setki czytelników w każdym wieku.

Super Express Google News

Przez dwa dni – 10 i 11 października – na placu eventowym centrum handlowego można było poczuć prawdziwą magię słowa pisanego. W targach wzięło udział ponad 20 wydawnictw, które zaprezentowały swoje nowości, bestsellery i unikatowe publikacje. Od wczesnych godzin przedpołudniowych do późnego popołudnia między regałami z książkami przechadzali się czytelnicy, szukający idealnych tytułów na jesienne wieczory.

Nie zabrakło również spotkań autorskich, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W piątek i sobotę na scenie pojawiły się największe nazwiska polskiej literatury popularnej – Aneta Jadowska, Max Czornyj, Marcel Moss, Piotr Kościelny, Sławomir Koper czy Przemysław Piotrowski. Każde spotkanie przyciągało pełną widownię, a kolejki po autografy ciągnęły się przez całe targowe alejki.

– „Takie wydarzenia to nie tylko okazja, żeby kupić książkę, ale też spotkać autorów, których się zna z półek w księgarniach. To wspaniałe, że w Bydgoszczy literatura gromadzi tyle osób” – mówiła pani Anna, jedna z uczestniczek wydarzenia.

Polecany artykuł:

Memoriał im. Macieja Juhnke w Bydgoszczy. Ponad 400 kajakarzy na starcie zawodó…
Tłumy na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki! Zielone Arkady zamieniły się w literacki raj
14 zdjęć

Na miejscu nie zabrakło również nowości wydawniczych – książki można było kupić w promocyjnych cenach, a wielu wystawców przygotowało specjalne zestawy i premierowe tytuły.

Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki udowodnił, że literatura wciąż ma ogromną moc przyciągania. Uczestnicy nie tylko opuszczali wydarzenie z torbami pełnymi książek, ale także z uśmiechem i inspiracją do dalszego czytania.

Festiwal Wisły 2025. Tak było na paradzie jednostek!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TARGI KSIĄŻKI