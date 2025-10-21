Tragedia rodzinna w Żninie. 50-latek podejrzany o napaść seksualną na matkę!

Do zdarzenia doszło w miniony weekend, a zatrzymania podejrzanego dokonano w poniedziałek 20 października. Sprawa wstrząsnęła lokalną społecznością, zwłaszcza że – jak informuje Tygodnik Pałucki – zatrzymany mężczyzna nie był wcześniej karany.

O szczegóły sprawy dziennikarze zwrócili się do Dariusza Mańkowskiego, szefa żnińskiego ośrodka zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Szubinie. – Do gwałtu nie doszło, natomiast miały miejsce inne czynności seksualne, których wobec swojej matki dopuścił się mieszkaniec Żnina – przekazał prokurator.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

– Sprawca został zatrzymany w wyniku zgłoszenia od rodziny poszkodowanej w poniedziałek, 20 października. Był nietrzeźwy. Tłumaczył śledczym, że nie był trzeźwy również w momencie agresji seksualnej, której dopuścił się wobec swojej mamy. Co do tego jednak nie mamy pewności, gdyż minęło zbyt wiele godzin od popełnienia czynu – wyjaśnił prokurator Mańkowski w rozmowie z Tygodnikiem Pałuckim.

Jak przekazują dziennikarze gazety, prokuratura przedstawiła mężczyźnie zarzut z art. 197 §1 i §3 pkt 3 kodeksu karnego, który dotyczy dopuszczenia się czynności seksualnych wobec osoby najbliższej, szczególnie bezradnej lub niezdolnej do obrony. Za ten czyn grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Obecnie trwają dalsze czynności w śledztwie, w tym przesłuchania świadków i gromadzenie materiału dowodowego.

Jak przekazał prokurator Mańkowski, śledczy przygotowują akt oskarżenia.