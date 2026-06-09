Tragiczny finał wypadku na S5 pod Bydgoszczą. Motocyklista zmarł w szpitalu!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-09 8:02

Nie udało się uratować życia 49-letniego motocyklisty, który w poniedziałek, 8 czerwca uległ poważnemu wypadkowi na drodze ekspresowej S5 w Lisim Ogonie koło Bydgoszczy. Mężczyzna trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami, jednak mimo wysiłków lekarzy zmarł niespełna dwie godziny po zdarzeniu.

Tragiczny finał wypadku na S5 pod Bydgoszczą. Motocyklista zmarł w szpitalu!

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Autor: Anna Kisiel

Do wypadku doszło w poniedziałek, 8 czerwca, około godziny 13.11 na 72. kilometrze drogi ekspresowej S5 w Lisim Ogonie, na wysokości miejscowości Drzewce w gminie Białe Błota. Po zgłoszeniu o prawdopodobnym potrąceniu motocyklisty na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej – z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Bydgoszczy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie.

Jak ustalono, kierujący motocyklem marki Honda z nieznanych dotąd przyczyn uderzył w bariery ochronne i przewrócił się na jezdnię. Skala obrażeń była na tyle poważna, że na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na czas lądowania maszyny droga w kierunku Poznania została całkowicie zablokowana.

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Ostatecznie poszkodowany został przetransportowany karetką do jednego z bydgoskich szpitali. Po odlocie śmigłowca służby prowadziły dalsze działania, a jeden z pasów ruchu pozostawał wyłączony do późnych godzin popołudniowych.

Jak podało TVP Bydgoszcz, mimo wysiłków lekarzy życia motocyklisty nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w szpitalu przed godziną 15.

Ofiarą wypadku był 49-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby. Trwa ustalanie, dlaczego motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery ochronne. 

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