Tragiczny finał wypadku na S5 pod Bydgoszczą. Motocyklista zmarł w szpitalu!

Do wypadku doszło w poniedziałek, 8 czerwca, około godziny 13.11 na 72. kilometrze drogi ekspresowej S5 w Lisim Ogonie, na wysokości miejscowości Drzewce w gminie Białe Błota. Po zgłoszeniu o prawdopodobnym potrąceniu motocyklisty na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej – z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Bydgoszczy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie.

Jak ustalono, kierujący motocyklem marki Honda z nieznanych dotąd przyczyn uderzył w bariery ochronne i przewrócił się na jezdnię. Skala obrażeń była na tyle poważna, że na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na czas lądowania maszyny droga w kierunku Poznania została całkowicie zablokowana.

Ostatecznie poszkodowany został przetransportowany karetką do jednego z bydgoskich szpitali. Po odlocie śmigłowca służby prowadziły dalsze działania, a jeden z pasów ruchu pozostawał wyłączony do późnych godzin popołudniowych.

Jak podało TVP Bydgoszcz, mimo wysiłków lekarzy życia motocyklisty nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w szpitalu przed godziną 15.

Ofiarą wypadku był 49-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby. Trwa ustalanie, dlaczego motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery ochronne.