Potężny wybuch na działkach! Budynek został doszczętnie zniszczony [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór, 7 czerwca, na terenie jednych z Rodzinnych Ogródków Działkowych w Solcu Kujawskim. Jak poinformowali druhowie z OSP Solec Kujawski, w jednym z budynków doszło do wybuchu gazu. W chwili eksplozji wewnątrz obiektu znajdował się mężczyzna, który odniósł obrażenia. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

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Siła wybuchu doprowadziła do rozległych zniszczeń konstrukcji budynku. Obiekt został uszkodzony w takim stopniu, że nie może być już użytkowany. W akcji ratunkowej uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej – dwa z OSP Solec Kujawski oraz jeden ze Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Na miejscu pracowali również ratownicy medyczni oraz policjanci.

Okoliczności wybuchu będą wyjaśniane przez odpowiednie służby. Na razie nie podano informacji dotyczących stanu zdrowia poszkodowanego mężczyzny.