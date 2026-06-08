Potężny wybuch na działkach! Budynek został doszczętnie zniszczony [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-08 13:56

Groźny wybuch gazu na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Solcu Kujawskim. W wyniku zdarzenia poszkodowany został mężczyzna przebywający wewnątrz budynku. Siła eksplozji była tak duża, że obiekt został poważnie uszkodzony i nie nadaje się do dalszego użytkowania. Szczegóły zdarzenia podajemy poniżej.

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór, 7 czerwca, na terenie jednych z Rodzinnych Ogródków Działkowych w Solcu Kujawskim. Jak poinformowali druhowie z OSP Solec Kujawski, w jednym z budynków doszło do wybuchu gazu. W chwili eksplozji wewnątrz obiektu znajdował się mężczyzna, który odniósł obrażenia. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. 

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Potężny wybuch na działkach letniskowych! Budynek został doszczętnie zniszczony
Galeria zdjęć 7

Siła wybuchu doprowadziła do rozległych zniszczeń konstrukcji budynku. Obiekt został uszkodzony w takim stopniu, że nie może być już użytkowany. W akcji ratunkowej uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej – dwa z OSP Solec Kujawski oraz jeden ze Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Na miejscu pracowali również ratownicy medyczni oraz policjanci.

Okoliczności wybuchu będą wyjaśniane przez odpowiednie służby. Na razie nie podano informacji dotyczących stanu zdrowia poszkodowanego mężczyzny.

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SOLEC KUJAWSKI