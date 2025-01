i Autor: Canva

uwaga!

Fatalne warunki na drogach w Bydgoszczy i regionie. Ważne ostrzeżenie od IMGW

We wtorek, 7 stycznia, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ważne ostrzeżenie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Dotyczy ono oblodzenia, które może znacząco utrudnić warunki na drogach. Apelujemy do kierowców o szczególną ostrożność podczas jazdy! Śliska nawierzchnia może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, dlatego warto dostosować prędkość do warunków panujących na trasie i unikać gwałtownych manewrów.