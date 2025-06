rzadki widok!

W tym publicznym szpitalu karmią lepiej niż w 5-gwiazdkowym hotelu! Pacjenci nie mogą się go nachwalić [ZDJĘCIA, WIDEO]

Na śniadanie serwowany jest szwedzki bufet. I to jaki! Taka ilość wędlin, serów, past, ryb, surówek i sałatek przyprawia o zawrót głowy – nie sposób tego wszystkiego przejeść. Podobnie jest z daniami na ciepło. Na obiad podawane są aż cztery rodzaje zup i kilka rodzajów mięs. A na deser – owoce, kawa i świeże wypieki. Takiej kuchni nie powstydziłby się żaden pięciogwiazdkowy hotel. Tymczasem tak karmią... w szpitalu. I to nie w prywatnej klinice we Francji czy Szwajcarii, ale w państwowym szpitalu w Bydgoszczy. Co więcej, w tej bydgoskiej placówce pacjenci są tak żywieni już od ponad 10 lat. Wielu z nich przyznaje, że czują się tu jak na wczasach all inclusive w Egipcie albo na Hawajach. Zobaczcie sami!