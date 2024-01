Walczył w II wojnie światowej i uciekał przez wiele lat. Życie pana Edwarda to gotowy scenariusz na film! [ZDJĘCIA]

Jasnowidz Jackowski miał wizję. Już wie, kto będzie nowym prezydentem Polski. Ten człowiek dopiero co wszedł do polityki

Pan Edward Staszałek urodził się 26 grudnia 1923 roku w Ciężkowie (powiat nakielski). Ukończył czteroklasową szkołę podstawową w pobliskim Królikowie i polską szkołę trzeciego stopnia w Gołańczy (województwo wielkopolskie), w tym czasie, do roku 1939, mieszkał u wujka w Czerlinie. W okresie międzywojennym rodzinną miejscowość pana Edwarda zamieszkiwały głównie niemieckie rodziny.

– Bardzo dobrze pamiętam dzień, kiedy wybuchła druga wojna światowa, był to piątek. Niemcy nakazali nam wyjechać do Mogilna, jednak po dwóch dniach wróciliśmy do Ciężkowa. W maju 1940 r. Niemcy wywieźli mojego ojca do [niemieckiego obozu koncentracyjnego] Dachau. Zostałem z mamą i rodzeństwem w gospodarstwie – wspomina Edward Staszałek w nocie autobiograficznej.

Nestor wspomina trudy czasu wojny. Opowiada o robotach przymusowych, na które został wysłany. W styczniu 1945 roku, po wkroczeniu Rosjan do Ciężkowa, Edward wstąpił w szeregi wojska polskiego. W armii służył do 1948 roku.

Po zakończeniu wojny wrócił do rodzinnego Ciężkowa. W 1951 roku stanął z Władysławą na ślubnym kobiercu. Odtąd wspólnie z żoną prowadzili gospodarstwo rolne. Małżeństwo doczekało się trojga dzieci (Jerzego, Zbigniewa i Elżbiety). Pan Edward zawsze czynnie uczestniczył w życiu lokalnej społeczności. W 1948 roku został sekretarzem OSP w Ciężkowie, a od 1954 roku aż do 1999 pełnił funkcje sołtysa wsi Ciężkowo. Na czele OSP w Ciężkowie, jako prezes, stał przez czterdzieści cztery lata. Sprawował funkcje radnego Gromadzkiej Rady Narodowej i był członkiem Prezydium Rady. Aż do 92 roku życia czynnie uczestniczył w życiu wspólnoty parafialnej, jako kościelny.

To człowiek bardzo aktywny, zaangażowany i czuły na potrzeby innych. Przez całe życie pracuje na rzecz lokalnej społeczności, jest niezwykle i pracowity. Jego działalność, postawa życiowa, zapał i entuzjazm w pracy na rzecz innych spotykają się z uznaniem i podziwem. Został odznaczony m.in Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasług, Brązowym Krzyżem Zasług, Złotym Znakiem Związku OSP RP. Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Pamiątkowym Krzyżem Kombatanckim „Zwycięzcom 1945”.

