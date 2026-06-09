Pogoda dla Bydgoszczy: 12-14 czerwca

Mieszkańcy Bydgoszczy powinni przygotować się na bardzo zmienną aurę w najbliższych dniach. Prognoza na weekend zapowiada zarówno deszcz i chłód, jak i słoneczny, ciepły dzień. Każdy dzień przyniesie zupełnie inne warunki, co będzie miało kluczowe znaczenie przy planowaniu wolnego czasu.

Deszczowy i chłodny początek weekendu

Weekend rozpocznie się pod znakiem chmur i opadów. W piątek, 12 czerwca, niebo nad Bydgoszczą będzie w większości zasłonięte, a synoptycy przewidują deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie maksymalnie 17 stopni Celsjusza, co w połączeniu z opadami nie zapewni komfortowych warunków na zewnątrz. Noc z piątku na sobotę będzie chłodna, z temperaturą spadającą do około 8 stopni. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie słońce i ocieplenie

Prawdziwy zwrot w pogodzie nastąpi w sobotę. Ten dzień zapowiada się jako najprzyjemniejszy w całym weekendzie i będzie jego pogodowym punktem kulminacyjnym. Chmury całkowicie ustąpią miejsca słońcu, a niebo stanie się bezchmurne. Co najważniejsze, znacząco wzrośnie temperatura – termometry wskażą nawet 22 stopnie. To będzie najcieplejszy moment weekendu. Wiatr osłabnie do około 2 m/s, a po piątkowym deszczu nie będzie już śladu. Noc również okaże się nieco cieplejsza, z temperaturą minimalną w okolicach 9 stopni.

Chłodniejszy i pochmurny finał

Słoneczna aura nie zostanie jednak w Bydgoszczy na dłużej. Niedziela, 14 czerwca, przyniesie kolejne załamanie pogody. Niebo znów stanie się pochmurne, a temperatura maksymalna gwałtownie spadnie do zaledwie 15 stopni Celsjusza. To aż o 7 stopni mniej niż w sobotę, co będzie wyraźnie odczuwalne. Pewnym pocieszeniem może być fakt, że tym razem nie należy spodziewać się deszczu. Cieplejsza będzie za to noc, podczas której temperatura utrzyma się na poziomie około 12 stopni. Wiatr ponownie nabierze prędkości, osiągając wartości zbliżone do piątkowych, czyli około 3 m/s.

Jak zaplanować weekend w Bydgoszczy?

Tak zmienna pogoda wymaga dobrego planowania. Deszczowy piątek to dobry moment na nadrobienie zaległości w domu, wizytę w kinie czy spotkanie ze znajomymi w jednej z kawiarni. Sobota, jako zdecydowanie najcieplejszy i bezchmurny dzień, będzie idealna na wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. To doskonała okazja na dłuższy spacer po mieście, wycieczkę rowerową czy piknik. Warto w pełni wykorzystać ten słoneczny dzień. Z kolei w niedzielę, mimo braku deszczu, przyda się cieplejsze ubranie. Pochmurna i chłodniejsza aura może sprzyjać spokojniejszym spacerom, ale plany warto dostosować do niższej temperatury.

Dane pogodowe: OpenWeather