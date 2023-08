i Autor: KMP Bydgoszcz

rodzina prosi o pomoc

Wiktorio, gdzie jesteś?! Tajemnicze zniknięcie 14-latki. W tle spotkanie z koleżanką

ago 13:17

Kolejne zaginięcie w woj. kujawsko-pomorskim! Policjanci z Solca Kujawskiego prowadzą poszukiwania 14-latki, która we wtorek 22 sierpnia wyszła z miejsca zamieszkania z zamiarem odwiedzin koleżanki mieszkającej w Bydgoszczy. - Do chwili obecnej tam nie dotarła - ujawniają mundurowi. Co się stało z Wiktorią?