Woda Bydgoska 2024, czyli wielkie ściganie na Brdzie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Wojownicy Maryi rosną w siłę! Dołączyło do nich ponad 300 mężczyzn. Mają nawet swoje miecze

To miasto jest ich bastionem

Jasnowidz Jackowski poniżony w toalecie! To zmieniło jego życie. Słynny wróż zdradził szczegóły

Woda Bydgoska 2024

Jako pierwsi, bo już o godz. 11.00 do rywalizacji przystąpili uczestnicy płynący na dystansie 600 m, o 12.30 do Brdy wskoczyli pierwsi uczestnicy rywalizacji na dystansie 1600 m, a o 14.15 rozpoczęła się rywalizacja na dystansie 2800 m. Łącznie do rywalizacji na wszystkich dystansach przystąpiło ponad 400 osób z całej Polski.

Zobacz: Bydgoszcz stawia na rowery. Gdzie powstaną kolejne trasy?

W tym roku oprócz klasyfikacji OPEN uhonorowano uczestników w kategoriach wiekowych. Dla każdego dystansu takich kategorii było aż sześć zarówno wśród kobiet i mężczyzn, odpowiednio: 16-19 lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat oraz +60.

Woda Bydgoska 2024, czyli wielkie ściganie na Brdzie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.