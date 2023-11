Mamy relację!

Wybitni tancerze opanowali Bydgoszcz! Za nami Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego "Tempo Dance Festiwal"

To była prawdziwa gratka dla miłośników tańca towarzyskiego! W niedzielę, 12 listopada w BCTW odbył Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. - To nie tylko rywalizacja, ale także uczta dla wszystkich osób, które taniec mają we krwi - mówili organizatorzy. Zobaczcie naszą relację z zawodów!