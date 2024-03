Wyciągał jedzenie z lodówki, a potem... Wszystko się nagrało!

Memy na Dzień Kobiet 2024. Wszystkie panie padną ze śmiechu, jak to zobaczą. Te memy bawią do łez [GALERIA]

Do zdarzenia doszło w Mogilnie. 23 lutego operator monitoringu miejskiego uchwycił moment, jak jeden z mężczyzn wyciąga jedzenie z lodówki, a następnie niszczy je poprzez wyrzucenie do kosza na śmieci. - W związku z brakiem uprawnień straży miejskiej do podejmowania interwencji w tego typu sprawach, dalsze czynności w sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie - wyjaśnia tamtejszy Urząd Gminy.

Całe zajście można zobaczyć na nagraniu poniżej!

Władze miasta przypominają, zasada działania lodówki społecznej polega na tym, że każdy może dzielić się z każdym. Nie istnieją żadne podziały, nikt nie ocenia, nie wydaje bonów czy kuponów. Po prostu osoba potrzebująca może przyjść i wybrać coś dla siebie. Niedopuszczalnym jest jednak wyrzucanie znajdującego się w lodówce jedzenia.

