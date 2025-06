Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025: Jak i gdzie je sprawdzić? [EGZAMIN ÓSMOKLASISTY WYNIKI, CKE]

Kiedy będą wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025?

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłosi wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 4 lipca 2025 roku (piątek). Zgodnie z harmonogramem, absolwenci szkół podstawowych będą mogli poznać swoje wyniki już od godziny 8:30 rano. To ważna data dla tysięcy uczniów, którzy w maju przystąpili do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025?

Wyniki dostępne będą na platformie ZIU pod adresem ziu.gov.pl. Aby się zalogować, należy użyć indywidualnych danych:

numeru PESEL,

loginu otrzymanego od dyrektora szkoły,

oraz hasła (jeśli uczeń zapomni hasła, może skorzystać z opcji „Nie pamiętam hasła”, a system wyśle nowe na podany adres e-mail).

Po poprawnym zalogowaniu się uczniowie zobaczą wyniki procentowe i punktowe z każdego przedmiotu egzaminacyjnego.

Jak zalogować się do systemu, żeby sprawdzić wyniki?

Wejdź na stronę: ziu.gov.pl lub wyniki.edu.pl.

Wpisz login i hasło.

Kliknij na nazwę egzaminu – pojawią się wyniki procentowe oraz liczba zdobytych punktów.

Kiedy można odebrać świadectwo i zaświadczenie o wynikach?

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie odbiorą w swoich szkołach również 4 lipca 2025 roku, po ogłoszeniu wyników online. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej uczniowie odebrali już podczas zakończenia roku szkolnego, które odbyło się 27 czerwca 2025 roku.

Dlaczego wyniki są tak ważne?

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy tak poważny egzamin w życiu ucznia. Wyniki mają duże znaczenie – decydują o przyjęciu do wymarzonego liceum, technikum czy szkoły branżowej. Dlatego uczniowie czekają na ten dzień z niecierpliwością i nadzieją. Warto pamiętać, by przed sprawdzaniem wyników przygotować wszystkie potrzebne dane logowania, a przede wszystkim – zachować spokój. Wyniki to ważny etap, ale to dopiero początek kolejnej edukacyjnej przygody!

Pyszne.pl. Tegoroczni maturzyści wspominają czas egzaminów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.