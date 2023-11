Zderzenie dwóch aut pod Tucholą! Ranny 71-latek trafił do szpitala

Zginął, jadąc motoambulansem do pacjenta! Morze łez nad grobem młodego ratownika

Do wypadku doszło około godziny 14:00 na trasie Tuchola - Płazowo. - Policjanci pracujący na miejscu wstępnie ustalili, że 71-letni kierowca Mercedesa uderzył w tył poprzedzającego go pojazdu marki Seat, którym kierował 26-latek. W pojazdach znajdowali się także pasażerowie. 71-latek został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozostali uczestnicy zdarzenia również trafili pod opiekę lekarzy - wyjaśnia rzecznik KPP w Tucholi.

Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca wypadku, pojazdów biorących udział w zdarzeniu i zabezpieczyli ślady. Policjanci prowadzą postępowanie, które pozwoli wyjaśnić wszelkie okoliczności tego wypadku drogowego.

Sonda Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy? Tak Nie