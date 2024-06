Dzień Dziecka 1.06.2024: najlepsze życzenia. Zobacz piękne i wzruszające życzenia z okazji Dnia Dziecka!

10-latek na hulajnodze zderzył się z autem! Chłopiec trafił do szpitala

Życzenia na Dzień Dziecka 2024. Piękne i wzruszające życzenia z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2024!

Dzień Dziecka co roku odchodzimy dokładnie 1 czerwca. W roku 2023 przypadnie to w sobotę. Jak co roku, w Dzień Dziecka, Tradycyjnie rodzice obdarowują swoje pociechy prezentami i organizują dla nich różnego rodzaju atrakcje. W Dzień Dziecka 2024 nie może zabraknąć także pięknych życzeń, które najlepiej oddają nasze uczucia!

Polecamy: Wierszyki, rymowanki i piękne życzenia na Dzień Dziecka

KLIKNIJ w poniższą galerię i zobacz NAJNOWSZE życzenia na Dzień Dziecka 1 czerwca 2024!

***

Córeczko kochana!

Nie drżyj nigdy wobec ciosu,

nie załamuj rąk w potrzebie,

ale słuchaj serca głosu

i odważnie idź przed siebie.

***

Niech smutek zniknie w górskim potoku,

by radość kwitła jak róża co roku.

By na Twej twarzy promyczek słońca,

nigdy nie zniknął i trwał bez końca.

***

Życzę Wam dzieciaki

śmiechu w domu

i lodów w niedzielę,

i przyjaciół wspaniałych,

i prezentów wiele.

***

Pierwszy czerwca dzień radosny

kwitną kwiatki, słońce świeci...

W dniu tak pięknym i wspaniałym

życzę Tobie sercem całym

moc uśmiechu i radości

szczęścia, zdrowia, pomyślności.

***

Dzisiaj jest Dzień Dziecka - wielkie święto

mój maluchu uśmiechnięty.

Zawsze wesół, pełen werwy,

radosną minkę masz bez przerwy

Nasz maluszku ukochany

bądź nam zawsze tak wspaniały!

***

Z okazji Dnia Dziecka Kochana Córeczko

życzę Ci zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów.

Ciekawych bajek czytanych na dobranoc

i zawsze kolorowych snów...

***

Życzę wszystkim dzieciom,

aby ich dzieciństwo

było jak najlepsze

i aby trwało jak najdłużej!

***

***

Bądź dzieckiem jak najdłużej

Jak dziecko baw się, śmiej

I kochaj tak jak dziecko

I serce dziecka zawsze miej!

***

Jak fiołek wśród ukrycia,

obudzony tchnieniem wiosny,

tak Ty każdy dzionek życia

miej szczęśliwy i radosny.

***

Słońce świeci dziś dla Ciebie,

a chmurki tańczą na niebie.

Śmieją się motylki,

a biedronki i kwiatki

przesyłają życzenia

i słodkie buziaczki!

***

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

niech od dzisiaj radość gości,

lodów, ciastek i słodyczy

tego Ci mamusia życzy.

***

Bądź zawsze szczęśliwa,

złym losom nieznana,

uprzejma, czuła, tkliwa,

przez wszystkich kochana.

źródło: wierszykolandia.pl

Sonda Co dajesz w prezencie na Dzień Dziecka? Prezent rzeczowy typu książka, zabawka Pieniądze Zabieram dziecko do kina, na salę zabaw itp.