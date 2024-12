Życzenia noworoczne 2025. Gotowe, krótkie i śmieszne życzenia na Nowy Rok! Pobierz za darmo i wyślij znajomym [FACEBOOK, SMS MESSENGER]

Obudził nas huk, zobaczyłem, że sufit się świeci, było jak w filmie science fiction. Strażak powiedział, że to cud, że żyjemy [ZDJĘCIA]

Już za chwilę pożegnamy stary rok i z hukiem przywitamy rok 2025! To wyjątkowy czas pełen radości, nadziei oraz planów na przyszłość. Zanim jednak rozpoczniemy sylwestrowe zabawy i oglądanie fajerwerków, warto pamiętać o tym, co naprawdę się liczy – o bliskich. Złożenie noworocznych życzeń to piękny gest, który umacnia więzi i przypomina o naszej trosce i sympatii.

Nie masz pomysłu na oryginalne życzenia noworoczne? Bez obaw! Przygotowaliśmy dla Ciebie bogaty zbiór gotowych życzeń – zarówno tych klasycznych i tradycyjnych, jak i wesołych, pełnych humoru rymowanek. Znajdziesz tu krótkie wierszyki idealne do wysłania SMS-em, wiadomością w komunikatorze lub na kartce noworocznej.

Zainspiruj się naszymi propozycjami i spraw, by Twoje życzenia wywołały uśmiech na twarzach najbliższych!

Życzenia noworoczne 2025. Gotowe, zabawne i krótkie wierszyki

„Niech nadchodzący rok 2025 przyniesie Ci radość, zdrowie i spokój. Życzę spełnienia marzeń, sukcesów w pracy i życiu osobistym oraz mnóstwa niezapomnianych chwil z najbliższymi. Szczęśliwego Nowego Roku!”

***

„Już szampana czas otwierać,

Nowy Rok się z nami zbiega!

Niech przyniesie Ci dostatki,

Zdrowia, szczęścia, zero draki!”

***

„Niechaj fajerwerków blask,

Zdmuchnie z życia smutków brzask!

Rok 2025 niech będzie wesoły,

A sukcesy wielkie jak Tygrys w dżungli!”

***

„Szczęścia, zdrowia, pomyślności w Nowym Roku 2025!”

***

„Niech spełnią się wszystkie Twoje marzenia w 2025 roku!”

***

„Nowy Rok – nowa szansa! Niech Ci przyniesie same radości!”

***

Życzymy Wam Nowego Roku

pełnego optymizmu, radości,

szczęścia i powodzenia.

Niech w nadchodzącym roku 2024

spełnią się Wasze wszystkie marzenia!

***

***

Niech się spełnią świąteczne życzenia:

te łatwe i trudne do spełnienia.

Niech się spełnią te duże i te małe,

te mówione głośno lub wcale.

***

***

***

***

źródło: wierszykolandia.pl

