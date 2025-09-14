Jak przekazała w niedzielę wieczorem rzeczniczka Urzędu Miasta w Elblągu Joanna Urbaniak, w związku z długotrwałymi opadami deszczu i wzrostem stanu wód na rzece Kumiela i Srebrny Potok, w niedzielę o godz. 19.15 w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie zespołu kierowania.

Jak podała, poziom rzeki Kumieli wynosi 8.49 m n.p.m - wskazuje tak czujnik na ul. Górnośląskiej. Wszystkie służby postawione zostały w stan gotowości. Poziom wody w Kumieli jest monitorowany co pół godziny. Jeśli woda osiągnie poziom 8,65 m n.p.m. to na terenie miasta wprowadzony zostanie stan pogotowia przeciwpowodziowego, a służby rozpoczną przygotowywanie worków z piaskiem, które rozłożone zostaną w najbardziej newralgicznych miejscach.

Przy stanie 8.80 m n.p.m. rozłożone zostaną rękawy przeciwpowodziowe. Jak przekazała rzeczniczka magistratu, mieszkańcy ulic położonych wzdłuż rzeki – szczególnie ulic Związku Jaszczurczego i Fabrycznej proszeni są o czujność i śledzenie komunikatów służb.

Pod koniec lipca doszło o podtopienia części Elbląga a także Tolkmicka i Suchacza po nawalnych deszczach, gdy gwałtownie i niespodziewanie przybrały lokalne rzeki.