Zbierali "białe grzyby na łące", skończyło się tragedią. Kobieta nie żyje, mąż w szpitalu

Śmiertelne zatrucie grzybami na Warmii. Koszmarne skutki „białych grzybów z łąki”

Warmińsko-mazurski państwowy inspektor sanitarny dr Janusz Dzisko powiedział w rozmowie z PAP, że pracownice sanepidu właśnie na miejscu wyjaśniają sprawę. - Zawiadomił nas elbląski szpital, do którego trafiło starsze małżeństwo, które źle się poczuło po zjedzeniu grzybów - powiedział PAP dr Dzisko. Dodał, że kobieta w wieku 88 lat zmarła we wtorek (9 września). Małżeństwo trafiło do szpitala w Elblągu przed kilkoma dniami.

- Mężczyzna jest hospitalizowany, nasze pracownice wyjaśniają z nim okoliczności sprawy - powiedział Dzisko. Dodał, że w środę (10 sierpnia) służby sanitarne będą miały większą wiedzę na ten temat. Na razie wiadomo, że mężczyzna miał powiedzieć, że zbierał "białe grzyby na łące". Prawdopodobnie sądził, że zbiera pieczarki. Służby sanitarne przestrzegają przed jedzeniem nieznanych grzybów.

Jak uniknąć śmiertelnego zatrucia grzybami? Kluczowe zasady bezpieczeństwa

Aby uniknąć podobnych tragedii, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

Zbieraj tylko te grzyby, które znasz na 100 proc: Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do gatunku grzyba, nie zbieraj go. Lepiej zrezygnować z potencjalnie smacznego okazu niż ryzykować życie.

Unikaj młodych owocników: Młode grzyby są często trudne do rozpoznania, ponieważ nie wykształciły jeszcze wszystkich charakterystycznych cech.

Nie zbieraj grzybów uszkodzonych lub robaczywych: Takie grzyby mogą być już w procesie rozkładu i zawierać toksyny.

Korzystaj z atestowanych punktów: W wielu miastach i gminach działają punkty kontroli grzybów, gdzie można bezpłatnie sprawdzić zebrane okazy. Warto skorzystać z tej możliwości, zwłaszcza jeśli nie jesteśmy pewni swoich umiejętności.

Nie ufaj „domowym” metodom rozpoznawania: Mity takie jak ciemnienie cebuli w wodzie z grzybami czy srebrnej łyżeczki są nieprawdziwe i mogą prowadzić do tragicznych pomyłek.

W przypadku objawów zatrucia – natychmiast wezwij pomoc: Jeśli po spożyciu grzybów pojawią się nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zawroty głowy czy inne niepokojące symptomy, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe lub udać się do najbliższego szpitala. Warto zachować resztki grzybów lub wymiocin, co może pomóc lekarzom w identyfikacji toksyny.

Sonda Zbierasz grzyby? tak nie czasami