Dron runął na pole rolnika pod Elblągiem. Leżał 12 km od lotniska wojskowego

Oleśno: Szczątki drona w województwie warmińsko-mazurskim

W nocy z wtorku na środę (9/10 września) polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W porannych komunikatach informowano o dronach w woj. lubelskim i woj. łódzkim. Szczątki drona znaleziono też w woj. warmińsko-mazurskim, niedaleko granicy z Rosją, w miejscowości Oleśno pod Elblągiem.

Rolnik znalazł szczątki drona kilkaset metrów od swojego domu. Na miejscu pojawili się żołnierze, policja i służby specjalne, zabezpieczając teren trzykilometrowym kordonem. Widoczny statecznik wskazuje, że może to być dron samobójca, a wojsko wciąż przeszukuje okoliczne pola w poszukiwaniu brakujących elementów. Warto dodać, że wieś Oleśno leży na ścieżce podejścia 12 km do wojskowego lotniska Królewo. Rosyjskie bezzałogowce spadają w różnych regionach kraju. Najważniejsi politycy w kraju i na świecie podkreślają, że sprawa traktowana jest bardzo poważnie.

- Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sytuacja pozostaje stabilna. Granica Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską jest pod stałym nadzorem służb i nie odnotowano żadnych zdarzeń, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców regionu. Wojewódzki Sztab Kryzysowy w Olsztynie pozostaje w stałym kontakcie zarówno ze starostami wszystkich powiatów województwa, jak i z Wojewódzkim Sztabem Kryzysowym w Białymstoku. Dzięki tej współpracy administracja ma pełny obraz sytuacji w regionie i na bieżąco monitoruje wszelkie zagrożenia - podkreślił Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.

