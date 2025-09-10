Dron runął na pole rolnika pod Elblągiem. Leżał 12 km od lotniska wojskowego

2025-09-10 16:50

Rosyjskie drony coraz częściej odnajdywane są w różnych częściach Polski, a ten przypadek dotyczy miejscowości Oleśno koło Elbląga. Rolnik znalazł tam na maszynę, która runęła na pole w nocy, zaledwie kilkaset metrów od zabudowań. Rejon ten nie jest przypadkowy - wieś leży na ścieżce podejścia 12 km do wojskowego lotniska Królewo. To z tego lotniska dysponowane są bojowe pary dyżurne i organizowane są szkolenia dla ukraińskich pilotów.

Oleśno: Szczątki drona w województwie warmińsko-mazurskim

W nocy z wtorku na środę (9/10 września) polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W porannych komunikatach informowano o dronach w woj. lubelskim i woj. łódzkim. Szczątki drona znaleziono też w woj. warmińsko-mazurskim, niedaleko granicy z Rosją, w miejscowości Oleśno pod Elblągiem.

RELACJA NA ŻYWO: Drony z Rosji nad Polską! Najważniejsze informacje z kraju i ze świata na se.pl

Rolnik znalazł szczątki drona kilkaset metrów od swojego domu. Na miejscu pojawili się żołnierze, policja i służby specjalne, zabezpieczając teren trzykilometrowym kordonem. Widoczny statecznik wskazuje, że może to być dron samobójca, a wojsko wciąż przeszukuje okoliczne pola w poszukiwaniu brakujących elementów. Warto dodać, że  wieś Oleśno leży na ścieżce podejścia 12 km do wojskowego lotniska Królewo. Rosyjskie bezzałogowce spadają w różnych regionach kraju. Najważniejsi politycy w kraju i na świecie podkreślają, że sprawa traktowana jest bardzo poważnie. 

- Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sytuacja pozostaje stabilna. Granica Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską jest pod stałym nadzorem służb i nie odnotowano żadnych zdarzeń, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców regionu. Wojewódzki Sztab Kryzysowy w Olsztynie pozostaje w stałym kontakcie zarówno ze starostami wszystkich powiatów województwa, jak i z Wojewódzkim Sztabem Kryzysowym w Białymstoku. Dzięki tej współpracy administracja ma pełny obraz sytuacji w regionie i na bieżąco monitoruje wszelkie zagrożenia - podkreślił Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.

Szczątki drona niedaleko granicy z Rosją!
8 zdjęć
Rosyjskie drony spadły w Polsce. Relacja mieszkanek miejscowości Wyryki
