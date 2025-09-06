Krwawy atak w parku w Pasłęku. 17-latek ugodził nożem dwóch nastolatków. Teraz usłyszał zarzuty

2025-09-06

Prokuratura Rejonowa w Elblągu przedstawiła zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 17-latkowi, który w piątek, 5 września w Pasłęku ugodził nożem dwóch nastolatków. Jak ustalono, młody napastnik od dawna nosił przy sobie nóż i chwalił się nim w internecie.

  • W piątek (5 września) w parku w Pasłęku 17-letni Gracjan R. zaatakował nożem myśliwskim dwóch znajomych nastolatków (16 i 18 lat).
  • 18-latek odniósł poważne obrażenia, a 16-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala w Elblągu.
  • Gracjan R. został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, prokuratura wnioskuje o areszt.
  • Mieszkańcy i rówieśnicy opisują Gracjana R. jako osobę konfliktową, awanturnika, który często nosił przy sobie nóż.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątek, 5 września, przed południem w parku przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pasłęku, niedaleko dworca kolejowego. Według ustaleń policji, między nastolatkami doszło do sprzeczki, która przerodziła się w tragedię. 17-letni Gracjan R., znany wśród rówieśników jako „Granat”, wyciągnął nóż myśliwski i rzucił się na dwóch znajomych – 16- i 18-latka.

Świadkowie relacjonowali, że w parku rozległy się krzyki i doszło do szarpaniny. „On zawsze miał przy sobie nóż. Baliśmy się go” – mówią rówieśnicy podejrzanego. Atak zakończył się dramatycznie – starszy z poszkodowanych odniósł poważne obrażenia, a 16-latek trafił do szpitala w Elblągu w stanie ciężkim. Lekarze walczą o jego życie.

Po ataku Gracjan R. próbował uciec. Zostawił zakrwawionych kolegów i pobiegł w stronę pobliskich bloków. Policjanci z wydziału kryminalnego w Pasłęku szybko jednak go zatrzymali. „Dobrze, że go złapali. On naprawdę był niebezpieczny. Nie chodził do szkoły, ciągle szukał zaczepki, zawsze nosił ze sobą nóż” – mówi jedna z jego koleżanek.

Dramat w parku w Pasłęku. Dwóch nastolatków ugodzonych nożem
12 zdjęć

Nadkom. Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji poinformował PAP, że Prokuratura Rejonowa w Elblągu przedstawiła 17-latkowi zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zabezpieczono także nóż, którym posłużył się podczas ataku. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

Gracjan R. od dawna miał opinię awanturnika i samotnika. W mediach społecznościowych chwalił się nożem, którym teraz zranił dwóch kolegów. Jak mówią mieszkańcy jego rodzinnej wsi, był unikany przez rówieśników i uchodził za osobę konfliktową.

Policja potwierdziła, że cała trójka znała się wcześniej i pochodziła z Pasłęka i okolic. Obydwaj ranni nastolatkowie zostali przetransportowani do szpitali w Elblągu – miejskiego i wojewódzkiego.

Pod nadzorem prokuratury prowadzone są intensywne czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze przesłuchali już świadków zdarzenia, a śledczy będą ustalać, co dokładnie doprowadziło do tak brutalnego ataku.

