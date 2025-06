Urodziny jak z koszmaru. Bulwersujące zachowanie DJ-a. 47-latek oskarżony

DJ-owi grozi do 15 lat więzienia

Ewa Ziębka poinformowała o zakończeniu śledztwa przeciwko 47-letniemu Adamowi U. Mężczyzna podejrzany jest o doprowadzenie podczas przyjęć urodzinowych, organizowanych w jednym z klubów w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie), małoletnich pokrzywdzonych do poddania się innym czynnościom seksualnym. Do sądu rejonowego skierowany został akt oskarżenia w tej sprawie.

Prokuratura zarzuciła mężczyźnie popełnienie łącznie 12 przestępstw, w tym 11 dotyczy doprowadzenia małoletnich pokrzywdzonych podczas trzech przyjęć urodzinowych w 2024 r. do poddania się innym czynnościom seksualnym. Jeden zarzut dotyczy posiadania i przechowywania w telefonach treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 15 lat. Przestępstwa te zagrożone są karami: od 2 do 15 lat pozbawienia wolności oraz od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Podejrzany w postępowaniu przygotowawczym nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Wobec mężczyzny od czerwca 2024 r. stosowany jest areszt. Sąd Rejonowy w Elblągu postanowieniem z 17 marca przedłużył aresztowanie do 22 czerwca tego roku.

Przerażone dzieci zawiadomiły rodziców. DJ w rękach policji

Lokalne media informowały o bulwersujących incydentach w jednym z klubów w Elblągu podczas imprez urodzinowych. Pracownik klubu, który pełnił rolę DJ-a, zapraszał uczestniczki za konsolę muzyczną, tłumacząc, że chce im pokazać, jak działa sprzęt. Właśnie tam – według zeznań pokrzywdzonych – miało dochodzić do niewłaściwych zachowań. Sprawa wyszła na jaw, gdy dzieci opowiedziały o wszystkim rodzicom. DJ opuścił klub przed przyjazdem policji, ale wkrótce został zatrzymany.

