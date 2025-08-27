Agresywny 20-latek zmarł po starciu z policją. Prokuratura prowadzi śledztwo

Nocna interwencja policji w Elblągu, wezwanej do agresywnego 20-latka, przybrała dramatyczny obrót.

Mężczyzna, który niszczył samochody i zaatakował zgłaszającego, stawiał opór funkcjonariuszom, raniąc jednego z nich.

Użyto środków przymusu bezpośredniego i wezwano pogotowie, lecz 20-latek zmarł w szpitalu.

Prokuratura bada okoliczności zdarzenia - co dokładnie doprowadziło do śmierci mężczyzny?

Policjanci w Elblągu zostali wezwani na interwencję na ul. Robotniczą w związku z agresywnym zachowaniem młodego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w piątek (15 sierpnia) w nocy, około godz. 3:40.

Wskazany przez zgłaszającego 20-latek oprócz tego, że swoim głośnym i groźnym zachowaniem niepokoił inne osoby, to miał też wchodzić na zaparkowane samochody i je uszkadzać.

– relacjonuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Na miejscu interwencji, podczas rozmowy z policjantami, zgłaszający pokazał im film nagrany telefonem, na którym nagrał agresywne zachowanie młodego mężczyzny. Dodał, że został też przez niego zaatakowany i poszarpany, gdy zwrócił mu uwagę na jego nieodpowiednie zachowanie.

Policjanci po chwili odnaleźli 20-latka. Był pobudzony, krzyczał i wymachiwał rękoma. Nie reagował na wezwanie policjantów do uspokojenia się i wydawane inne polecenia. Obok przebywały też inne osoby, które niepokoiło zachowanie mężczyzny.

W pewnym momencie 20-latek skierował swoją agresję w kierunku funkcjonariuszy. Zaatakował ich i uderzył policjanta pięścią w twarz, a gdy została podjęta próba jego obezwładnienia, mężczyzna ugryzł funkcjonariusza. Ze względu na nieracjonalne zachowanie mężczyzny i wysoki poziom jego agresji, funkcjonariuszom pomocy w bezpiecznym obezwładnieniu agresora udzielili też świadkowie zdarzenia.

Napastnik swoim zachowaniem zmusił policjanta do użycia środków przymusu bezpośredniego – gazu pieprzowego i pałki służbowej. Zostały mu też nałożone kajdanki.

Z uwagi na utrzymujący się stan mężczyzny, jego nienaturalne pobudzenie oraz podejrzenie, że może być pod wpływem środków odurzających, na miejsce wezwany został zespół ratownictwa medycznego.

– poinformował rzecznik elbląskiej policji.

Mężczyznę przekazano pod opiekę ratownikom medycznym. 20-latek był w tym czasie przytomny i miał zachowane funkcje życiowe. Policjanci otrzymali później informację, że 20-latek zmarł w szpitalu.

Prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia. W tym celu zabezpieczone zostały również nagrania monitoringu, obrazujące przebieg interwencji. Sekcja zwłok mężczyzny odbyła się w piątek (22 sierpnia). Badania mają wykazać, czy mężczyzna znajdował się pod wpływem środków odurzających i co było powodem jego śmierci.

