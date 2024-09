Nie żyje młody żołnierz. Strażacy wycinali go ze zmiażdżonego pojazdu. „Uderzył w słup sygnalizacji świetlnej”

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie – jak powiedział w piątek (13 września 2024 r.) PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim - podzielił tezy prokuratora przeciwko 49-latkowi, oskarżonemu o jazdę pod wpływem alkoholu.

Sąd uznał Konrada K. za winnego zarzucanego mu czynu. Wymierzył mu karę w postaci:

grzywny w wysokości 20 tys. zł,

4-letniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

wpłacenia 15 tys. zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

- Ponadto sąd orzekł obowiązek podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie treści na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy w Kraszewicach przez miesiąc od uprawomocnienia się wyroku - dodaje Maciej Meler z ostrowskiej prokuratury.

Popołudniowy rajd ulicami Kraszewic. Przyłapany wójt odmówił badania alkomatem

Do pijackiego rajdu po centrum Kraszewic doszło 10 lutego 2023 r. Przed godz. 17 na ul. Wieluńskiej ówczesny wójt Konrad K. zjechał z drogi na chodnik i uderzył w ogrodzenie posesji. Przybyli na miejsce policjanci chcieli zbadać kierowcę alkomatem, ale odmówił. Dlatego pobrano od niego krew do badań. Okazało się, że kierował samochodem mając co najmniej 2,48 promila alkoholu w organizmie!

Refleksja nad tym, co się stało, zajęła samorządowcowi... aż tydzień. Bo dopiero wówczas na stronie internetowej gminy wójt opublikował oświadczenie, w którym przeprosił mieszkańców za zdarzenie.

- Jest mi niezmiernie przykro i wiem, że taka sytuacja nie powinna się wydarzyć. Naraziłem na uszczerbek nie tylko własne imię, ale i dobre imię naszej gminy, o które osobiście tak zabiegałem. Zamierzam poddać się osądowi wymiaru sprawiedliwości i z pokorą przyjąć rozstrzygnięcie, jakie w mojej sprawie zostanie wydane - kajał się półtora roku temu wójt Kraszewic Konrad K.

W marcu 2023 r. Konrad K. usłyszał prokuratorski zarzut dotyczący prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozi nawet do 2 lat bezwzględnego więzienia. Wyrok, o którym pisaliśmy na początku, nie jest prawomocny.

Wyborcy wiedzieli o pijackim ekscesie wójta, a jednak na niego głosowali

W tej sprawie może bulwersować jeszcze jedno. Otóż były wójt, o którego pijackim ekscesie było w ubiegłym roku głośno, wystartował w tegorocznych wyborach jako kandydat do powiatu z listy KKW Samorządowcy dla Powiatu Ostrzeszowskiego. Wystartował i... uzyskał mandat radnego.

Sprawdziliśmy dokumenty Państwowej Komisji Wyborczej. Wynika z nich, że Konrada K. poparło aż... 333 wyborców. Najwidoczniej nie przeszkadzał im fakt, że w powiecie reprezentować ma ich ktoś, kto urządza sobie samochodowe rajdy po mieście z zawartością 2,5 promila alkoholu we krwi. Wstyd!

