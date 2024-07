Wypadek śmiertelny pod Krotoszynem. Nie żyją dwie osoby

W poniedziałek, 29 lipca około godz. 14.00 w miejscowości Kobierno pod Krotoszynem doszło do wypadku śmiertelnego. PAP podaje, że zginęło dwoje pasażerów osobowego forda. To 43-letnia kobieta i 63-letni mężczyzna. Przeżył 38-letni kierowca, który śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał do szpitala. Policja wstępnie ustaliła okoliczności, które doprowadziły do tragedii.

Z tych ustaleń wynika, że ford wypadł z jezdni na łuku drogi, uderzył w drzewo, następnie odbił i uderzył w drugie drzewo, a na końcu dachował. Przyczyna utraty przez kierowcę nad panowania pojazdem będzie przedmiotem szczegółowych ustaleń policyjnego postępowania.

Brutalne morderstwo w Środzie Wielkopolskiej

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje