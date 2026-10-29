IV Gala Fundacji MARTEL wesprze Biblioteczne Serca w szpitalach

Uroczysta Gala Charytatywna "Wieczór na rzecz Dzieci"

Już 28 listopada o godzinie 18:00 w Restauracji ALJO przy ul. Częstochowskiej 140 w Kaliszu odbędzie się IV Charytatywna Gala Wielkich Serc Fundacji MARTEL. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia będzie można wesprzeć Fundację również poprzez zakup cegiełek z pakietami upominków, przygotowanymi dzięki partnerom wydarzenia.

Gala stanowi również doskonałą okazję do podsumowania siedmioletniej działalności Fundacji (obchodzącej swoje urodziny właśnie 28 listopada) oraz do zaprezentowania ambitnych planów na kolejne lata.

Podczas niezwykłego wieczoru przewidziano uroczystą kolację, licytacje charytatywne oraz występy artystyczne, w tym pokaz mentalisty i iluzjonisty Radka Hoffmana oraz koncert wokalistki Wiktorii Próchnickiej. O oprawę muzyczną zadba zespół Stage Fever by Adam Kram.

Dodatkowo, wsparcie Fundacji będzie możliwe poprzez zakup specjalnych cegiełek, które kryją w sobie wyjątkowe pakiety upominków, przygotowane dzięki hojności partnerów wydarzenia.

Szczegóły dotyczące IV Charytatywnej Gali Wielkich Serc oraz jej programu znajdują się na stronie https://fundacjamartel.pl/gala/.

Bilety na wydarzenie są dostępne na https://fundacjamartel.pl/sklep/.

Głównym Sponsorem Gali jest marka DUDA. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął

Prezydent Miasta Kalisza, natomiast patronat kulturalny sprawuje Dom Wydawniczy REBIS.

Ponad 70 Bibliotecznych Serc w Polsce

Od 2019 roku Fundacja MARTEL z pasją zmienia oblicza szpitalnych korytarzy. W ciągu niespełna siedmiu lat przekazała ponad 170 tysięcy książek, a w placówkach medycznych w Polsce powstało już ponad 70 Bibliotecznych Serc. Ostatnio, dzięki wsparciu marki DUDA, 70. biblioteczka tego typu trafiła do Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, przynosząc radość małym pacjentom.

Czym są "Biblioteczne Serca"? To charakterystyczne, bajecznie kolorowe regały w kształcie serca, wypełnione po brzegi książkami i kolorowankami, stworzone z myślą o najmłodszych pacjentach. Dzieci mogą swobodnie korzystać z nich podczas pobytu w szpitalu, a wybrane lektury bezpłatnie zabrać ze sobą do domu. Wspólne czytanie z bliskimi, kreatywne kolorowanie i wybieranie nowych opowieści stają się cenną odskocznią, pomagając wypełnić czas oczekiwania i zachować namiastkę codziennych przyjemności w trudnym okresie leczenia.

Aby ta wyjątkowa forma wsparcia mogła trwać i rozwijać się, niezbędne jest regularne uzupełnianie biblioteczek oraz tworzenie nowych. Środki pozyskane podczas nadchodzącej Gali Charytatywnej zostaną przeznaczone na te właśnie cele - powstawanie kolejnych "Bibliotecznych Serc" oraz dostarczanie świeżych tytułów do placówek już objętych programem.

Warto dodać, że misja Fundacji MARTEL wykracza poza szpitale. Aktywnie angażuje się ona również w inicjatywy społeczne wspierające osoby z niepełnosprawnościami, te z utrudnionym dostępem do kultury oraz młodzież potrzebującą dodatkowego wsparcia.

Ze szczegółami działalności Fundacji, prowadzonych programów i możliwości zaangażowania można zapoznać się na stronie: https://fundacjamartel.pl/.