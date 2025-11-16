Młody ksiądz odebrał sobie życie. Proboszcz usłyszał zarzuty. W Jarocinie rusza proces

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-11-16 7:24

W Jarocinie rozpoczyna się proces proboszcza z parafii w Żerkowie, któremu śledczy zarzucają znęcanie się nad 31-letnim wikariuszem. Według ustaleń prokuratury zachowania duchownego miały doprowadzić do tragedii z 1 czerwca 2024 roku, kiedy młody kapłan odebrał sobie życie. Oskarżony nie przyznaje się do winy.

Młody ksiądz odebrał sobie życie. Proboszcz usłyszał zarzuty. W Jarocinie rusza proces

i

Autor: Wygenerowane przez AI
  • Proces toczy się przed Sądem Rejonowym w Jarocinie.
  • Sprawa dotyczy samobójstwa 31-letniego wikariusza z parafii w Żerkowie.
  • Prokuratura zarzuca proboszczowi znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem.
  • Duchownemu grozi od 2 do 15 lat więzienia.
  • Sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt – zastosowano środki wolnościowe.
  • Obrona podkreśla złożone relacje między duchownymi i apeluje o spokojne wysłuchanie obu stron.

W poniedziałek przed Sądem Rejonowym w Jarocinie ruszy proces w sprawie księdza oskarżonego o doprowadzenie wikariusza do samobójstwa poprzez znęcanie się nad nim. Sprawa dotyczy wydarzeń z 1 czerwca 2024 r., do których doszło w miejscowości Żerków (woj. wielkopolskie). Tego dnia do parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika na poranną mszę przybyli wierni. Znaleźli ciało 31-letniego duchownego, który popełnił samobójstwo.

Prokuratura Rejonowa w Jarocinie wszczęła śledztwo. W sprawie przesłuchano świadków - mieszkańców wsi, przeanalizowano listy, w których młody ksiądz miał pisać o swoich problemach i uwzględniono opinię biegłego psychologa. Ostatecznie zarzut znęcania się nad młodym duchownym i doprowadzeniem do jego śmierci postawiono proboszczowi parafii 58-letniemu Jarosławowi G. Duchowny nie przyznał się do winy.

Przewodniczący wydziału karnego jarocińskiego sądu SSR Tomasz Janiec powiedział PAP, że za czyn z art. 207 § 3 k.k. grozi kara do 15 lat więzienia. Artykuł dotyczy znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do próby samobójczej lub samobójstwa ofiary.

Jak wyjaśnił Janiec, jest to przepis o zaostrzonych konsekwencjach w stosunku do podstawowego przepisu art. 207 § 1 k.k., który mówi o znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą lub pozostającą w zależności, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku § 3 kara wynosi od 2 lat do 15 lat więzienia. Ten zapis – jak stwierdził - stanowi już przesłankę do zastosowania tymczasowego aresztowania.

Czytaj też: Polski ksiądz zmarł nagle w Niemczech! "Nie znamy dnia ani godziny"

Sąd Rejonowy w Jarocinie nie przychylił się jednak do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec duchownego. - Sąd stwierdził, że okoliczności sprawy nie są na tyle przemawiające i nie znalazł wystarczających powodów, żeby tylko na tej podstawie zastosować areszt – powiedział sędzia Janiec.

- Zarzut dotyczy znęcania się nad osobą, pozostającą w stosunku zależności. Przyjęto postać kwalifikowaną wskazanego przestępstwa z uwagi na skuteczne targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Ten wniosku nie uwzględnił i zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, między innymi poręczenie majątkowe – powiedział PAP prokurator Okręgowy w Ostrowie Wlkp. Janusz Walczak.

Polecany artykuł:

"Błagałem o badanie na wykrywaczu kłamstw". Ksiądz Radek broni się przed zarzut…

Obrońca proboszcza adwokat Przemysław Gulcz powiedział PAP, że sprawa jest bardzo trudna ze względu m.in. na relacje pomiędzy przełożonym a podwładnym, którzy dodatkowo razem mieszkali.

- Poza śmiercią młodego człowieka i tragedią jego i jego rodziny, która jest oczywista, nic więcej w tej sprawie nie jest oczywiste. Cała reszta musi być wyjaśniona w toku postępowania sądowego – powiedział.

Adwokat powiedział, że chciałby, żeby opinia publiczna poznała argumenty wszystkich stron, a orzeczenie, żeby wydał sąd, a nie opinia publiczna i media. - Mieszkańcy Żerkowa w tej sprawie podzieleni są na pół. Nie wszyscy potępiają proboszcza, ale atmosfera linczu, która unosi się tam w powietrzu, spowodowała, że ludzie, którzy są za byłym proboszczem, boją się rozmawiać pod nazwiskiem. Nie mogę zgłosić wielu świadków, bo musiałbym narazić ludzi na ostracyzm społeczny. Dzisiaj modne jest być przeciwko proboszczowi - powiedział.

Krzysztof Ibisz nigdy tego nie mówił. "Wychował mnie ksiądz"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA JAROCIN
JAROCIN