Narzeczeni zginęli w potwornym wypadku dzień przed ślubem. Kierowca ciężarówki skazany

Skandal w kaliskiej szkole. Katechetka znęcała się nad swoimi uczniami! "Nawiedzi ich szatan i pójdą do piekła"

Nie żyje 47-latek potrącony przez ciężarówkę. Popełnił błąd, który kosztował go życie

Martyna i Bartosz zginęli dzień przed ślubem

Do tragicznego wypadku doszło 31 sierpnia 2021 r. na DW 444 w Świecy w pow. ostrowskim. 26-letnia Martyna i 32-letni Bartosz wracali citroenem z sali weselnej, na której następnego dnia miało bawić się na ich ślubie ponad 100 gości. To był drugi termin ich ślubu - pierwszy odwołano ze względu na obostrzenia związane z szalejącą wówczas pandemią koronawirusa.

Tego dnia warunki atmosferyczne były trudne, padał ulewny deszcz. Kobieta i mężczyzna zginęli na miejscu, po tym, jak ciężarówka uderzyła w ich samochód. Kierowca potężnego pojazdu, mieszkaniec powiatu poznańskiego, był trzeźwy.

Z ustaleń policji wynikało, że citroen zjechał częściowo na pobocze i ustawił się na jezdni bokiem. Wtedy w bok osobówki uderzyła nadjeżdżająca z przeciwnej strony ciężarówka, która przekroczyła oś jezdni. Citroen wypadł z drogi i zatrzymał się w polu kukurydzy.

Kierowca ciężarówki skazany

Prokuratura oskarżyła kierowcę o spowodowanie wypadku komunikacyjnego i doprowadzenia w efekcie do śmierci dwóch osób, co zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Prokurator Marcin Kubiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. przekazał PAP, że Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. uznał mężczyznę winnym spowodowania wypadku i skazał go na rok i cztery miesiące bezwzględnego więzienia. Jak dodał, sąd orzekł również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dwóch lat oraz nawiązkę na rzecz osób najbliższych zmarłych w wysokości po 5 tys. zł. Wyrok jest nieprawomocny.

Narzeczeni spoczęli w jednym grobie

Pogrzeb tragicznie zmarłej pary odbył się w parafii Martyny w Niedźwiedziu koło Ostrzeszowa. Narzeczeni spoczęli w jednym grobie.

Oboje mieszkali w Poznaniu i z tym miastem wiązali swoją przyszłość. Bartosz obronił doktorat na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był adiunktem w Zakładzie Geografii Rolnictwa i Wsi Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Ostatni wpis Martyny na profilu społecznościowym z 20 sierpnia wyciska łzy. "Z radością zawiadamiamy o naszym ślubie. Będzie nam miło widzieć Was w tym szczególnym dniu" - napisała.