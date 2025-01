i Autor: KM PSP w Kaliszu

Kalisz. Pożar w kamienicy! Cztery osoby trafiły do szpitala, w tym dzieci

Tragiczne wydarzenia w Kaliszu. We wtorek, 21 stycznia, doszło do pożaru mieszkania, w wyniku którego cztery osoby, w tym troje dzieci, trafiły do szpitala z objawami zatrucia dymem. Te doniesienia potwierdza kaliska straż pożarna.